Es una especie de regla no escrita que se cumple cada cuatro años. Muchas formaciones sitúan al final de las listas municipales a representantes históricos, con vasta experiencia política a nivel municipal. Nombres que cierran candidaturas de forma simbólica, conscientes de que es muy difícil que salgan elegidos en las urnas. En las listas presentadas por PSOE, PP y XU en la capital de la Costera para el 28M se cumple está máxima. Así ocurre esta vez con Vicent Torregrosa, María José Pla y Miquel Lorente.

Vicent Torregrosa (19-07-1953) cierra la lista del PSOE en el 21º lugar. Actual presidente de Amics de la Costera, fue concejal y teniente de alcalde del área de Cultura (91-95) y también fue portavoz de la oposición (98-2002) en las filas socialistas. Ayer explicó que su presencia en la lista se gestó de forma rápida:«Recibí una llamada, Roger Cerdà me dijo que era un honor para él si entraba. Todo el mundo me conoce, soy de la agrupación socialista desde siempre». Es consciente de que es un nombramiento simbólico: «Si puedo aportar, lo haré. De vez en cuando hablo con Roger, si me pide opinión de un tema concreto se la doy». Consultado por su paso por la política, habla de dos etapas muy diferentes: «La primera, con Miquel Calabuig, fue muy intensa. Llevamos adelante muchas iniciativas, como la iluminación del Castell, el proyecto de Sant Domènec o el Museu de Belles Arts. Luego, en la oposición, fue una lucha continua contra el descontrol y la falta de rigor de algunas actuaciones».

María José Pla (18-11-1962), por su parte, cierra la lista del Partido Popular en Xàtiva. También ha vivido las dos caras de la política municipal, en el equipo de gobierno y la oposición.

«Entré en 2007, primero en Cultura y en la siguiente legislatura en Cultura y Educación. Fueron años en los que aprendí mucho. Luego, fui número 2 y el candidato no recogió el acta, pasé a ser la portavoz en la oposición. En las últimas elecciones ya anuncié que no iba a seguir sino ganaba. No creo en el hecho de estar más de ocho años en un mismo puesto en política». Pla definió su situación como el hecho de cumplir con un protocolo no escrito: «Ocurre en muchos partidos. Una persona decide finalizar una etapa y es como pasar un poco a la reserva. Dejaré la política en activo, pero seguiré apoyando al PP».

"No escondo que fueron años duros por todo lo que pasó, me tocó lidiar con un momento complicado. Hubo gente que se tomaba licencias difíciles de digerir, nos metían a todos en el mismo saco". María José Pla - Número 21 en la listas del PP en Xàtiva

Sobre sus experiencias explicó que «en la primera etapa aprendí mucho, fue un tiempo intenso de gestión. Luego, la oposición fue como una cura de humildad. No escondo que fueron años duros por todo lo que pasó, me tocó lidiar con un momento complicado. Hubo gente que se tomaba licencias difíciles de digerir, nos metían a todos en el mismo saco».

«Es un puesto simbólico»

Miquel Lorente (3-12-1981) ocupa el lugar número 20º en la lista de Xàtiva Unida (XU). Ayer reconoció que «es un puesto simbólico, hay pocas posibilidades de salir. Normalmente cuando a uno lo sitúan en estos sitios es algo testimonial. Es un apoyo». «Entré de concejal en 2011 y he sido portavoz. La relación ha sido muy cordial con todos», expuso.

También remarcó que «uno nunca se va de la política. La política no significa estar en un cargo institucional. Estaré allí donde me digan mis compañeros. Ese es el reto, hacer cualquier trabajo, ayudar en lo que haga falta. Comencé muy joven. Si hacemos la proporción, igual he estado más años que el resto. Este tiempo me han aportado mucho. Quizá lo que menos me ha gustado ha sido la competitividad que hay, en algunos aspectos la política debería ser otra cosa».

Torregrosa, Pla y Lorente están viviendo las elecciones desde la barrera. Quedan intensas jornadas y muchos actos. La campaña está en pleno rodaje.