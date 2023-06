Bicorp acaparará el próximo 2024 la actividad cultural tras ser elegida Capital Cultural Valenciana entre los municipios de menos de 5.000 habitantes. La localidad de la Canal de Navarrés compartirá este título cultural -y lo que ello conlleva de programación propia y organizada desde la Generalitat Valenciana-, junto a Mònover, que ha sido seleccionada para los municipios de más de 5.000 habitantes. Bicorp ha sido escogida tras presentar un proyecto de capitalidad basado en el rico patrimonio de arte rupestre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como en las costumbres más arraigadas como el esparto y la piedra en seco, y la tradición cultural de la localidad. Un proyecto centrado “en las raíces, en la cultura de Bicorp”, afirma la alcaldesa, Nuria Mengual, que remarca que la distinción conseguida para el próximo año servirá para “poner en valor nuestro patrimonio, recuperar costumbres, tradiciones y celebraciones de antes ahora olvidadas, y contribuirá a reforzar la identidad como pueblo, darle vida, ante la amenaza de la despoblación”.

La capitalidad cultural valenciana no solo atraerá actividades culturales a Bicorp, sino que el pequeño municipio de poco más de 520 habitantes, un pueblo en riesgo de despoblación, podrá recibir más turistas y visitantes seducidos por la riqueza cultural, histórica y natural del pueblo. El título cultural también conllevará una intensa actividad en la población, que no dejará pasar la oportunidad para poner en valor su patrimonio y para recuperar el más escondido o perdido con el paso de los años. Una buena muestra de ello será la recuperación de la Jota bicorina, un baile típico propio de la localidad, que llegó a protagonizar actos de las fiestas patronales que Bicorp celebra en mayo, en honor a la Santa Cruz, o las fiestas de agosto. Para la recuperación de esta jota autóctona Bicorp cuenta con la ayuda de grupos de danzas de la Canal de Navarrés, como el grupo de Chella, y del cantaor de Xàtiva Pep Gimeno, Botifarra, que recopila la letra de la composición musical que junto a la danza conforman este elemento cultural bicorino. Nuria Mengual explica que el objetivo es rescatar esta Jota bicorina, que se bailó hasta los años 60 del siglo pasado, e introducirla entre la población más joven. “El año que viene Bicorp tiene festeros, algo que no ocurre todos los años, y con el impulso de la capitalidad los propios festeros podrían bailar y protagonizar la danza de la jota en las fiestas. También queremos que los más pequeños, niños y niñas, aprendan el baile para que su recuperación se asiente en las nuevas generaciones y perdure en el tiempo”, afirma la alcaldesa.

La Capital Cultural de Bicorp pone el foco en cuatro grandes ejes: el patrimonio del arte rupestre (Patrimonio de la Humanidad); la tradición del esparto y las construcciones de piedra en seco; la música; y el raspall. En el arte rupestre, Bicorp atesora uno de los elementos más importantes, destacados y más antiguos de este patrimonio artístico a nivel de la Comunitat Valenciana, como la Cueva de la Araña. Este espacio concentra una de las pinturas más importantes del arte levantino, la recolección de la miel (otra tradición de Bicorp que también será explotada con la capitalidad cultural). La Cueva de la Araña alberga dos abrigos plagados de pinturas rupestres, que muestran escenas de caza y animales y de la recolección de la miel.

Bicorp también ha destacado por el trabajo del esparto, con la confección de artículos que fue un sustento de vida de vecinos en décadas pasadas. La capitalidad también dará muestra de esta tradición, del mismo modo que de las construcciones con piedra seca características en el término municipal. La música, y una de sus principales valederas, la Unión Musical La Lira, la banda de música de la localidad, también concentrará actividades del programa cultural de 2024, así como el raspall, la modalidad de la pilota valenciana a la que Bicorp ha dado grandes nombres como Armando y Mar. En la programación cultural prevista para el próximo año con motivo del título autonómico también contará con la participación activa del tejido asociativo local y las asociaciones y colectivos del pueblo se implicarán y protagonizarán actos buena parte del calendario cultural.

La capitalidad cultural también contribuirá a paliar el riesgo de despoblación del que no escapa Bicorp. Aunque en la localidad de la Canal de Navarrés hay motivos para la esperanza y en el último año hay muestras de recuperación de población, tal como destaca la alcaldesa, Nuria Mengual. El colegio del pueblo, que hace dos años contaba con 16 alumnos, este curso que está a punto de concluir ha aumentado a 27 estudiantes, tras un incremento de 11 niños y niñas. Mengual expone que “la covid y el impulso del teletrabajo a partir de la pandemia han contribuido a la llegada de nuevos pobladores”. La propia alcaldesa ha regresado a su pueblo tras años fuera por motivos de estudios y trabajo. “Mi marido, que también es de aquí, y yo hemos vuelto tras varios años fuera. Y también se ha asentado una familia de Madrid, con tres niños”. “Además, el camping de caravanas que tenemos también es un polo de atracción y gracias a él, una familia italiana con dos hijos se ha quedado este año y los niños han ido al colegio aquí, atraídos por la calidad de vida rural, de los pueblos, frente a las ciudades, que no se vive igual”, añade la primera edil, que reclama que “se tenga en cuenta el mundo rural, como se ha hecho desde la Generalitat estos últimos años, y que no se nos olvide”.

La Capital Cultural Valenciana de Bicorp impulsará las zonas de interior y beneficiará a Bicorp y al conjunto de la Canal de Navarrés, “contribuirá a la cohesión de la comarca”, defiende Nuria Mengual, que en este sentido ensalza la labor de la Mancomunidad de la Canal, “que realiza un gran trabajo, destacando el impulso del turismo”, y del Ecomuseo de Bicorp, “que ha desarrollado todo el proyecto de la capitalidad”. Nuria Mengual declara que la Capital Cultural conseguida “es un homenaje a Fina”, la anterior alcaldesa de Bicorp (Josefina García), fallecida en noviembre pasado. “Ella luchó por esto, por la cultura, el patrimonio de Bicorp y trabajó por esta capitalidad, era su sueño. Conseguirlo ahora es un homenaje a ella”, concluye su sucesora en el cargo de alcaldesa.