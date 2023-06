Reyes Camarasa Iborra ha sido designada este jueves Reina de la Fira d'Agost de Xàtiva 2023. El jurado ha tomado la decisión después de reunirse a las 20 horas.

La nueva máxima representante de la fiesta tiene 21 años y estudia el doble grado de Adminisración y dirección de empresas (ADE) y Turismo en la Universitat Politècnica de València.

La elegida debe su pasión por la Fira a sus abuelos, a quienes agradece el hecho de haberle enseñado a ver la celebración "desde diferentes puntos de vista, desde la tradición, la cultura y la gente que la complementa", señala a Levante-EMV.

"Ha sido un momento muy emocionante: cuando me han llamado me he puesto a llorar"

Reyes ha vivido la noticia de su nombramiento rodeada de la que será su Corte de Honor y junto a su madre. "Ha sido un momento muy emocionante, no sabía cuando me lo iban a decir o si no lo sabría, porque solo llaman a la elegida. Cuando he recibido la llamada me he puesto a llorar", apunta la nueva Reina de la Fira.

Ahora Reyes se prepara para vivir el evento desde un punto de vista distinto, como protagonista de los actos de la intensa programación. "Lo vamos a pasar muy bien, será inolvidable", augura.

La Corte de Honor de este año estará formada por Carla Boluda, Marta Díaz, Carolina Castelló y Marta Borredá, junto a sus respectivos acompañantes.