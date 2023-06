La concentración convocada por la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQ+ para visibilizar la lucha por los derechos del colectivo ha reunido este miércoles a decenas de personas a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. En la cita se a leído un manifiesto a cargo de Helena Moral, integrante de la entidad. También han intervenido el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la teniente de alcalde Amor Amorós. Junto a representantes del PSPV, Xàtiva Unida y el PP también ha participado el portavoz de Vox en el consistorio, Francisco Suárez.

Moral no dudó a la hora de lanzar un mensaje reivindicativo, destacando la necesidad de que el colectivo LGTBI+ esté presente en la esfera pública: «Nuestros derechos no son un tema de un debate o una tertulia, no se negocian y no se pueden ceder. Tenemos que hacer políticas porque si no la hacemos otros la harán por nosotros y, probablemente, contra nosotros». La activista también se refirió al aumento del 70 % registrado entre los delitos de odio en nuestro país en los últimos años:« Se nos está persiguiendo e, incluso, matando. En las redes sociales han crecido más de un 130 % desde 2019. Los derechos se han de luchar cada día, padecemos situaciones de discriminación a diario. Si bien parecía que la tolerancia ganaba espacio en los últimos años, ahora parece que el odio está ganando terreno rápidamente. No podemos relajarnos, no nos podemos confiar si se hacen políticas contra el colectivo».