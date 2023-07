Este domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales. Pese a que se han incrementado exponencialmente las solicitudes de voto por correo, las altas temperaturas que se esperan para la jornada electoral obligan a acondicionar los espacios electorales para garantizar un normal desarrollo de las votaciones.

El Ayuntamiento de Xàtiva lleva ya algunas semanas trabajando en los cambios organizativos del dispositivo electoral para que la jornada sea más llevadera para los miembros de las mesas, personal de la administración y personas electoras. La primera medida ha sido situar la mayor cantidad posible de mesas en aulas y espacios equipados con aire acondicionado. Pero para aquellos colegios que no ha sido posible reubicar las mesas, el Ayuntamiento ha estado gestionando la adquisición de aparatos de aire acondicionado portátiles y ventiladores, un gasto adicional para las arcas municipales que contará con la subvención del Ministerio del Interior.

Donde más diferencias se apreciarán será en el IES Josep de Ribera, donde la mayoría de las mesas se han trasladado al primer piso del instituto para situarlas en espacios con aire acondicionado como el salón de actos o la biblioteca. En la planta baja sólo quedarán las mesas 5-4-A y 5-4-B, que se instalarán en la sala de profesores, también con aire acondicionado. Cabe decir que el centro cuenta con un ascensor que posibilita el acceso al primer piso para personas con movilidad reducida. Estos cambios organizativos obligan a señalizar la nueva ubicación de las mesas, así como el acceso al ascensor.

"No hay excusa para ir a votar"

La teniente de alcalde, Amor Amorós, considera que "evidentemente, esperamos que el domingo la participación en las votaciones sea muy alta y no haya excusa para ir a votar". Amorós ha dejado constancia de que "desde el ayuntamiento nos ha preocupado que las personas que van a estar allí todo el día trabajando y facilitando que la ciudadanía pueda votar estén en las mejores condiciones posibles".

La también concejala de Educación ha explicado que “en una ciudad como Xàtiva, en las fechas en las que estamos, hace mucho calor. Hemos buscado que todas las mesas electorales estuvieran en salas con aire acondicionado. En algunos coles no ha sido difícil pero hay otros donde no están todas las aulas acondicionadas y, por tanto, hemos tenido que reubicar mesas, sobre todo en el caso del IES Ribera». Amor Amorós aclara: «la única dificultad será que no iremos a la mesa donde estamos habituados, pero el Ayuntamiento ha puesto a personas para informarnos y acompañarnos en este día tan importante».