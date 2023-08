Un vecino de Bufali que acudió al cementerio el pasado sábado por la mañana dio la primera voz de alarma. Unos ladrones habían profanado varias tumbas, algo similar a lo ocurrido semanas atrás en Guadasséquies. Los «cacos» abrieron varios nichos, en busca de joyas u objetos de valor, llegando a sacar los ataúdes, dejándolos tirados en el suelo. La Guardia Civil investiga el incidente.

Y la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, emplazada en la localidad de algo más de 150 habitantes, celebrará el próximo domingo, 27 de agosto, un acto de reparación «para pedir por los difuntos y mostrar nuestro apoyo a las familias afectadas» por los actos de vandalismo ocurridos en el cementerio municipal la pasada semana, según explicó el párroco Ender Oswaldo Reyes.

El párroco atendió ayer a Levante-EMV y explicó que el acto de reparación servirá también para "pedir disculpas a la familia, el reposo de los cuerpos se debe respetar. La llamamos a la reflexión a las personas responsables. Entendemos la postura de las familias, que quieren que no se hable del tema".

Reyes se enteró el mismo día de lo sucdido: "Era la fiesta de los patronos del pueblo. Me dirigía a la misa cuando me lo contaron, enseguida bajé al cementario para ver lo que había pasado. Los familiares forman parte de la parroquia, no es algo agradable".

La celebración del domingo tendrá lugar a las 10 horas en la iglesia parroquial «para animar y acompañar a las familias afectadas, que están consternadas, y pedir que esto no vuelva a suceder en ningún lugar», añadió Reyes, que destacó «el respeto que se debe tener por todos los restos que reposan en el cementerio». De esta forma, «el próximo domingo, al final de la misa dominical haremos un responso con mención a los hechos ocurridos y pediremos el perdón para las personas responsables porque han roto el descanso de los cuerpos que reposan en el cementerio, que tomen conciencia de que no está bien ante los ojos de Dios y ante la sociedad», según Reyes, que también es párroco en las localidades de Bélgida, Otos y Carrícola. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Bufali ha condenado «enérgicamente» estos actos vandálicos. «Tenemos una mezcla de tristeza y rabia que compartimos con toda nuestra gente y haremos lo que podamos para encontrar a las personas que pudieron hacerlo. Lamentamos profundamente el gran dolor que esto ha causado a toda la localidad, en especial a los familiares de las tumbas afectadas», apuntaron desde el consistorio.

La Guardia Civil detuvo el pasado 10 de agosto a un hombre de 28 años por profanar cinco sepulturas y extraer los ataúdes de los nichos para robar las pertenencias a los difuntos. Los hechos fueron denunciados el 16 de julio, cuando aparecieron numerosos desperfectos y varias lápidas y tumbas dañadas en el camposanto de la localidad de la Vall d’Albaida. Un equipo de la Policía Judicial se trasladó hasta el lugar sagrado para proceder a una inspección y recabar posibles pruebas incriminatorias que ayudaran a localizar al autor. Fue detenido por los delitos de violación de sepulturas, profanación de cadáveres, robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, daños y usurpación de estado civil.