Cinco meses después de la licitación del contrato, este jueves 21 de septiembre van a ponerse en marcha las obras de renovación del asfalto de más de 20 calles y caminos de la ciudad de Xàtiva. Estos trabajos se encuadran dentro del Plan de Inversiones 2022-2023 de la Diputación de València y están dotados con 312.822,14€. A este precio se tienen que sumar las mejoras ofrecidas por la empresa adjudicataria, Pavasal, de 111.501 €. El valor final asciende, por lo tanto, a 424.323,14 €.

Los trabajos se alargarán hasta el día 19 de octubre, aunque esta previsión puede variar en función de de las condiciones meteorológicas para que las tareas puedan desarrollarse con normalidad.

Los primeros trabajos empezarán esta semana en las calles Avenida Virrey Lluis Despuig, C/ Cardenal Serra, intersección Bruno Lomas, C/ Ángel La Calle y Tecla de Borja. Y a partir de la próxima semana continuarán con C/ Maulets, C/ Vicente Boix, Avenida Corts Valencianes, C/ Reina, Dr. Simarro, C/ Lluis Alcanyis, C/ Aben Ferro, C/ Sant Gaietà, C/ Baixada del Carme, Avenida Jaime I, C/ Pujada al Castell; y también en las pedanías de Annauir y la Torre de Lloris, así como las zonas del Carraixet y de Bixquert.

El Ayuntamiento de Xàtiva informará a través de las redes sociales de manera regular sobre la previsión y el avance de las obras para minimizar las molestias a la ciudadanía.