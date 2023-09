Joan Ramos ya tiene su retrospectiva en Xàtiva. El artista plástico, nacido en València en 1942 pero afincado en la capital de la Costera desde que tenía 11 años, será el gran protagonista de una magna exposición que aunará su extensa producción artística en dos espacios de la ciudad: la Casa de la Cultura y la Casa de l’Ensenyança-Museu de Belles Arts. La muestra reúne más de 150 obras del pintor, dibujante, grabador, escultor e ilustrador, producidas entre 1967 y 2023. Se inaugura este miércoles, 27 de septiembre (19:30h.), y podrá visitarse durante un mes, hasta el próximo 24 de octubre. La exposición está comisariada por el arquitecto e historiador Pablo Camarasa, junto con Antoni Martínez, y cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València y el Ayuntamiento de Xàtiva.

La exposición “Joan Ramos, retrospectiva 1967-2023” se centra en la producción del artista, obras de los últimos 55 años. La muestra arranca en 1967 hasta la actualidad, y aúna 141 obras originales, de las que tres son esculturas, además de obra gráfica, grabados y libros y carteles ilustrados por Ramos, explica el comisario de la exposición, Pablo Camarasa. El recorrido por la obra de Joan Ramos comienza en la Casa de la Cultura, donde se exponen las obras de los primeros años de la muestra, desde los años 60, hasta llegar a series producidas a finales de los años 80 y principios de los 90. En la Casa de la Cultura, la exposición ocupará desde la puerta de acceso del edificio hasta el entresuelo, donde “se abre un paréntesis cronológico para recoger una pequeña colección de la vertiente de Joan Ramos como ilustrador, grabador y cartelista”, explica Camarasa. La exposición sigue en la Casa de l’Ensenyança-Museu de Belles Arts, donde, comenzando por el ala izquierda del edificio, se exhiben obras de la primera mitad de los años 90, enlazando hasta el ala derecha, donde se exponen obras de gran formato y de series en las que trabaja actualmente el artista.

Joan Ramos, en declaraciones a este diario, expresaba su satisfacción por la exposición a pocas horas de su inauguración. “Estoy muy contento”, afirmaba, por una retrospectiva que abarcará sus últimos 50 años de producción artística. “Es una muestra con muchas variantes, para que los espectadores valoren mi evolución. No soy un pintor convencional”, manifestaba, indicando que inicialmente se mostró reticente a la iniciativa. “Primero no quería, pero me insistieron tanto y Pablo Camarasa se ha volcado tanto en la exposición, que no podía negarme”, declara Ramos, quien agradece el respaldo de las instituciones que han impulsado la retrospectiva, así como de Camarasa y Martínez.

“Hay gente muy seria, han hecho un gran trabajo. Camarasa se ha encargado de todo, de coordinarlo todo, yo no he ido a nada. Para mi será una sorpresa”, explicaba el gran protagonista sobre el resultado final de la muestra, que "descubrirá", como los asistentes, en la inauguración. Ramos señalaba que “estas retrospectivas se hacen cuando un pintor o un artista ya se ha muerto, para recordarlo, o cuando es mayor, como yo”. El artista tiene 81 años y acumula una extensa producción artística en una larga trayectoria, que incluye también la dirección, durante más de una década, de la Galería Tábula, donde Ramos llevó obras de artistas de renombre como Picasso. Joan Ramos, además, ha colaborado en numerosos colectivos de la ciudad, como Aspromivise o asociaciones por la memoria histórica -ha realizado obras para aniversarios del bombardeo de la estación de Xàtiva de1939-, así como para iniciativas como los tributos a Vicent Andrés Estellés que se llevan a cabo en la ciudad, con el Dia del Cant de Vicent.

Para la muestra retrospectiva se han editado dos catálogos, uno con la colaboración de escritores que trazan un perfil de Ramos; y otro catálogo que reproduce las obras de Ramos expuestas en la exposición. El catálogo ha sido diseñado por Miquel Mollà.