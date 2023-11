La asamblea de la agrupación socialista de Albaida ratificó el pasado domingo por unanimidad la decisión de los regidores socialistas de abandonar el gobierno municipal.

El secretario general de la organización, David Palací, explicó ante la militancia los motivos por los que se adoptó esta resolución. Según sus palabras, “dos han sido las razones fundamentales: en primer lugar, la pérdida de confianza en Compromís por no querer firmar el programa de gobierno, y, por otro lado, la carencia de liderazgo y la falta de coordinación y de información por parte del alcalde”.

Palací se mostró especialmente crítico “por la pasividad y la incapacidad manifiesta de Compromís a la hora de solucionar el conflicto, plantear alternativas o censurar, de alguna manera, a aquellas personas que actúan por libre y traicionan el espíritu de trabajo conjunto y en equipo”.

Para el portavoz socialista “Compromís ha demostrado que no es un partido de fiar; que no es un partido serio”. “Se ha evidenciado que no han sido capaces de cumplir la palabra dada y, además, no parecen tener ninguna voluntad real de cambiar el difícil paradigma económico albaidense”.

Asimismo, Palací continúa señalando que “no firmar el documento -ese “papelito” donde se aportaban soluciones a las necesidades de la población-, es de una total irresponsabilidad”. “No se puede gobernar sin una hoja de ruta definida y certificada por todos los regidores; en un entorno donde no te dejan trabajar, te ponen palos en las ruedas y te dificultan constantemente tu tarea”- remataba.

El secretario general acabó su intervención indicando que “hemos demostrado -con la renuncia a nuestras delegaciones y retribuciones-, que no estábamos en el gobierno ni por dinero ni por la silla. Por lo tanto, lo único que nos ha movido siempre es, sencillamente, el amor incondicional por nuestro pueblo, la posibilidad de transformarlo y de mejorar la vida de sus vecinos y vecinas.” “Así pues, continuaremos ahora sirviendo a Albaida desde la oposición, con honestidad y responsabilidad; fiscalizando las actuaciones de un gobierno donde, dadas las circunstancias, no podíamos seguir”.

"Otros tienen que mover ficha"

Preguntado por los varios escenarios que se abren a futuro, Palací explicó que “son otros los partidos que tienen que mover ficha”. “Nosotros siempre estaremos dispuestos y abiertos a escuchar, hablar, dialogar y llegar a acuerdos que sean positivos y beneficiosos para nuestro pueblo” -concluía-.

La asamblea sirvió también para hacer balance del curso político y generar un debate en referencia a las estrategias a seguir para ensanchar las bases de militantes y simpatizantes.