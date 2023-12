El PP de Albaida asegura concejalías a los ediles del PSPV que avalan la moción de censura

Aunque la moción de censura que previsiblemente desbancará a Compromís de la alcaldía de Albaida a principios de enero está atada y bien atada, la configuración del futuro gobierno municipal que asumirá las riendas del ayuntamiento de la localidad todavía está pendiente de definirse.

El papel que desempeñarán los dos regidores que han desobedecido las directrices del PSPV para avalar con su firma la iniciativa del PP es una de las incógnitas por resolver.

El portavoz popular Juan Carlos Roses, que acaricia la alcaldía de Albaida tras conseguir los apoyos necesarios, asegura que de momento "no hay nada hablado" respecto al encaje concreto de los regidores procedentes de las filas socialistas en la nueva composición. El candidato avanza a Levante-EMV que los ediles "tendrán alguna regidoría" porque la intención manifestada por ambas partes es "trabajar conjuntamente por el pueblo" para asegurar la gobernabilidad, si bien Roses no puede precisar cómo será el reparto de las áreas de gestión porque "todavía no nos hemos sentado a hablarlo".

El portavoz popular avanza que los díscolos del PSPV tendrán «alguna regidoría» a falta de perfilar el reparto del gobierno

De momento, recalca el portavoz del PP, lo que existe es un "consenso para paliar entre todos la situación de parálisis del consistorio". En ese sentido, Roses ve garantizada la estabilidad del futuro gobierno con la colaboración de los ediles díscolos del PSPV para sacar adelante no solo la moción de censura, sino también otros asuntos importantes como los presupuestos municipales. "Están abiertos a trabajar con nosotros sin problema", subraya el popular. "Vamos a tener estabilidad", remarca a continuación.

Roses cree que se debe "poner en valor" el "paso adelante" que han dado los regidores que formaban parte del grupo socialista al "apartarse del partido y de sus siglas para trabajar por el pueblo". Por eso les da las gracias por el apoyo y les ofrece "trabajar conjuntamente". "Han preferido el pueblo a las siglas mirando hacia el futuro, eso es muy positivo", sostiene el alcaldable del PP, que asegura que los concejales que no son de su grupo "estarán enterados de cualquier cosa del ayuntamiento".

La moción de censura registrada el pasado viernes por los populares, a la que ha tenido acceso este diario, justifica la destitución del actual alcalde de Albaida, Alejandro Quilis, y su reemplazo por Juan Carlos Roses apelando a que el ayuntamiento "atraviesa un periodo de crisis institucional que ha desencadenado inevitablemente una crisis económica que imposibilita no solo el crecimiento de la ciudad, sino también un correcto mantenimiento y funcionamiento ordinario".

La moción de censura justifica la destitución del alcalde por la situación de "crisis institucional que ha desencadenado inevitablemente una crisis económica"

La moción hace hincapié en la pérdida de apoyo gubernamental de Compromís -con solo 4 concejales de 13- tras la salida del gobierno de los tres regidores socialistas que lo componían, un escenario que según el texto conduce a Albaida a "cuatro años de retrocesos, de prórrogas de presupuestos por falta de consensos y de una tensión entre la corporación municipal que la ciudadanía no merece".

Recomposición de la ejecutiva del PSPV de Albaida

"El vecindario de Albaida merece unos regidores y regidoras con altura de miras, que puedan ver más allá de egos personales, partidos políticos y que pongan todo el empeño y el ingenio necesario para trabajar con un único objetivo: Albaida", continúa la moción rubricada por 6 ediles del PP y dos del PSPV que alegan "responsabilidad política" ante "el inmovilismo del alcalde y la paralización política y de gestión".

Los firmantes aseguran que el ayuntamiento "precisa de una actuación inmediata, compleja y consensuada con la mayoría, que haga posible revertir la situación económica y social de la ciudad" a través de un gobierno municipal "con la capacidad para tomar medidas que se consideren necesarias".

Por otra parte, la asamblea socialista de Albaida se reunió de urgencia el domingo para proceder a recomponer la ejecutiva local, de la que formaban parte los dos ediles tránsfugas. Cristina Vila era secretaria de organización antes de darse de baja del partido para apoyar la moción de censura del PP, mientras que la expulsión de Pau Sempere -secretario de Juventud y Nuevas Tecnologías en el organigrama- queda en manos de los órganos supramunicipales del PSPV. Antes de dejar el gobierno en octubre, Vila ocupó las áreas de Educación, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento, mientras que Sempere era regidor de Juventud y Deportes tras entrar en la corporación en sustitución del candidato socialista Josep Penadés, que dimitió en junio.

El ahora portavoz del PSPV, David Palací, ha pedido a sus dos compañeros de lista que renuncien al acta de concejales que obtuvieron en las urnas con las siglas socialistas. «Lo que han hecho es muy grave», sostiene este, que va a quedarse como único representante del partido del puño y la rosa.

La militancia del partido socialista de Albaida fue convocada, este domingo, 17 de diciembre, a una asamblea de urgencia para recomponer su ejecutiva y analizar los recientes casos de transfuguismo que han sufrido.

En palabras de su secretario general y portavoz al ayuntamiento, David Palací, “comportamientos como los que han acontecido los últimos días nos entristecen muchísimo. El partido socialista es un partido serio, democrático, con unos procedimientos orgánicos que respetar y una estrategia que se define conjuntamente”. “La fuerza de cualquier organización radica en el trabajo en equipo, la lealtad y el acatamiento a las decisiones, los tiempos y las formas determinadas de manera colectiva”.

Palací comentó que, “estas personas, actuaron premeditadamente y unilateralmente; manteniendo, por su cuenta, conversaciones y negociaciones con el partido popular de espaldas a la figura del secretario general y al resto de la militancia”.

Según el portavoz socialista, fue informado una vez ya se había firmado el aval, sin ningún tipo de margen de maniobra posible. Además, en el caso de Cristina Vila, remitió una carta de baja voluntaria como militante.

Así pues, los presentes en la asamblea, quisieron escenificar y dar su apoyo al secretario general ante -según palabras de Palací- “unas circunstancias extremadamente complejas que nos obligan a trabajar, más que nunca, en la construcción de un proyecto renovado, solvente y de futuro para Albaida”.

Aun así, quiso dejar constancia “de la difícil tarea y de los riesgos inherentes que supone trabajar con una lista heredada, elegida y confeccionada por el anterior secretario general y compuesta, mayoritariamente, por personas que no eran de mi plena confianza y que apenas conocía”.

Finalmente, la asamblea ratificó también, a Rosa Maria Molina Vila, como nueva secretaría de organización en sustitución de la ya mencionada Cristina Vila Descals.