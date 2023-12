La construcción del centro de Alzheimer de Albaida, dentro del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, avanza pese a las “trabas” que está encontrando el proyecto. La última, una petición de suspensión del plazo de ejecución solicitada por la empresa adjudicataria de la obra, Urbasur Actividades de Construcción y Servicios SL, que será desestimada por el ayuntamiento en la próxima junta de gobierno local, prevista para este viernes, 29 de diciembre. El ayuntamiento salva las obras del esperado centro de Alzheimer de otra paralización.

Según ha explicado a este diario el alcalde, Alejandro Quilis, la mercantil que ejecutará la construcción del centro por 1.106.652 euros, había propuesto suspender el plazo de ejecución por no disponer de los planos de la obra en el formato documental requerido y para estudiar el desplazamiento de la ubicación del edificio en la parcela, requerida por los técnicos municipales en una visita al emplazamiento, en la urbanización La Torre de la localidad valldalbaidina. La construcción del inmueble estaba planificada pegada a un lado del solar y los técnicos han propuesto desplazar esta ubicación un par de metros, hacia el noroeste de la parcela, “para que el centro quede más centrado”, detalla el primer edil. Alejandro Quilis explica que se desestimará la solicitud de aplazamiento por parte de la empresa, después de que el consistorio haya facilitado ya los planos en el formato exigido por la mercantil y por considerar que el desplazamiento no afecta al proyecto previsto. “Ese desplazamiento se lleva a cabo durante la ejecución de la obra y los técnicos señalan que es algo normal, que no supone una modificación del proyecto ni un cambio estructural o de distribución del edificio, por lo que se desestimará la solicitud de la adjudicataria”, confirma el alcalde.

La junta de gobierno local de este viernes también tiene previsto aprobar la previsión y planificación de la actuación delegada por la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge para la construcción del centro de Alzheimer. La previsión contempla que la obra esté finalizada en marzo de 2025, fecha que tiene la empresa para concluir los trabajos, mientras que la recepción de la obra sería un mes después, afirma Quilis, que señala que “el centro tiene que estar acabado en el primer semestre de 2025 para poder justificar a final de ese año la inversión de fondos europeos con la que cuenta la actuación”.

La construcción del centro de Alzheimer de Albaida ya ha sufrido un retraso en la previsión inicial, ya que la obra tuvo que licitarse por segunda vez tras renunciar la empresa adjudicataria del primer contrato. El proceso para la construcción de la infraestructura asistencial, enmarcada en el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, arrancó en 2022 con la licitación de las obras. En mayo de ese 2022 se adjudicaron los trabajos a la mercantil Construcciones Francés, por un importe de 1.076.227 euros. Un mes después, en junio, la empresa rechazó realizar la obra, alegando el encarecimiento de los materiales y señalando que el precio de adjudicación no se ajustaba a la realidad de ese momento ante la inflación y la subida del coste de los materiales.

Ante ello, el Ayuntamiento de Albaida solicitó a la conselleria un incremento del presupuesto de las obras, pidiendo 48.363 euros más al importe previsto inicialmente. Tras aprobarse este incremento, en mayo de este 2023 el consistorio licitaba por segunda vez el proyecto de construcción del centro de Alzheimer, que fue adjudicado en noviembre pasado a Urbasur Actividades de Construcción y Servicios SL por 1.106.652 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El ayuntamiento ya ha firmado el acta de replanteo para el inicio de la actuación y la empresa puede iniciar ya los trabajos, desde este mes de diciembre. La obra aún no ha comenzado, pero se espera que en breve arranquen los trabajos del esperado y necesario centro de día de Alzheimer de Albaida. Un centro que, si se cumplen las previsiones y no surge ningún contratiempo, estará acabado en el primer semestre de 2025.