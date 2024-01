La puesta en marcha de la desnitrificadora que permitirá la llegada del agua potable al Carraixet está cumpliendo sus últimos fases, tras años de reclamaciones de los vecinos de la zona. La instalación está casi finiquitada, a falta de unos flecos y obras menores. El próximo paso será la realización de pruebas y de análisis. Una vez haya garantías para su consumo humano se dará el «ok»definitivo. En el Ayuntamiento de Xàtiva han puesto una fecha límite: finales de marzo. Las obras deben entregarse el 24 de enero y estiman que habrá unas ocho semanas de pruebas y análisis.

Los vecinos de este diseminado de la capital de la Costera llevan años pidiendo la puesta en marcha del servicio. Poco a poco, ven «la luz al final del túnel».

Así, desde el Ayuntamiento de Xàtiva fecharon ayer la llegada del agua potable a esta zona del municipio para finales del próximo mes de marzo. El teniente de alcalde Nacho Reig confirmó ayer a Levante-EMV que la obra está prácticamente liquidad: «Todo está acabado, solo falta poner en funcionamiento la infraestructura. Una vez puesta en marcha tardaremos unos dos meses en confirmar que el agua es potable. Hasta que no haya unas garantías absolutas no se cobrará por el servicio a los vecinos».

Así, desde el ayuntamiento de Xàtiva estimaron que empezarán a cobrar por el servicio a partir del 1 de mayo: «En esa fecha el agua ya debe ser potable a todos los efectos ya. Es la primera vez que afrontamos un proyecto de este tipo, es la primera desnitrificadora que instalamos. Es un tema muy complejo. Una vez instalada y en funcionamiento también contrataremos un servicio de mantenimiento», expuso el concejal Reig.

Por último, el representante municipal también recordó que «junto a la compra del pozo y la instalación de la desnitrificadora se han hecho otras obras accesorias. Todo debe estar finiquitado para la puesta en marcha del servicio de agua potable».

"Veinte años con nitratos"

Laura Salinas vive actualmente en el Carraixet. Es una de las vecinas que esperan que llegue el servicio: «Es algo que los vecinos llevamos pidiendo desde hace muchos años, han pasado veinte años desde que supimos que el agua tenía nitratos en el Carraixet».

Actualmente utiliza el servicio prestado por una empresa que le ha instalado un dispensador y le lleva garrafas de agua: «Llevo 50 años viniendo al chalet y no he tenido problemas en la piel como se llegó a decir. Supongo que los vecinos pediremos las analíticas y lo comprobaremos todo. Una vez haya garantías dejaremos de comprar garrafas, nos mejorará la calidad de vida».

Ana del Valle también reside en el Carraixet. Hace cuatro años se compró la casa en la que vive para estar cerca de su familia. Esta siguiendo el tema desde cerca: «Creo que el Ayuntamiento está intentando cumplir los plazos, pero las cosas se han aplazado varias veces. Aún no han hecho las pruebas, cuando nos dijeron que el día 8 podría haber cortes de suministro por esta causa. Hablamos de peticiones de hace décadas, cuando se supo que el pozo privado que suministraba tenía nitratos. Yo he tenido la bacteria pylori, pero no puedo afirmar que haya sido por el agua que llega al grifo del Carraixet. Si todo se prueba, hay análisis y nos dan garantías yo voy a consumir el agua. Como el resto de los 118 vecinos que han tramitado el alta».

"Nos dijeron que no era factible usar la vía verde"

Los vecinos del Carraixet llevan tiempo tratando con el Ayuntamiento de Xàtiva una solución para el servicio del agua. Así, en su momento se trató la alternativa de utilizar la «vía verde» para las conducciones: «Nos dijeron que no era factible, que era más caro. Sin embargo, una vez se cobre el servicio pagaremos hasta cinco veces más por las tasas que los vecinos de Xàtiva, no vivimos en la misma ciudad? no somos iguales?», expuso Ana del Valle. El Ayuntamiento siempre ha defendido que la inversión realizada causa esta diferencia de precios por el servicio del agua.