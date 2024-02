Xàtiva ordena derribar una obra en el Pla y multa el vallado de otra parcela

El Ayuntamiento de Xàtiva ha ordenado la demolición de unas obras efectuadas ilegalmente en un chalé ubicado en la partida del Pla, junto a la carretera del Genovés. El procedimiento sancionador se inició en 2022 a raíz de una queja vecinal a la Policía Local relativa a los ruidos procedentes de una caseta de madera ubicada en la parcela. En una primera visita, los agentes constataron que existían problemas de convivencia.

Ante las reiteradas llamadas de un vecino insistiendo en la posible ilegalidad de la caseta de madera, los técnicos municipales se presentaron en el lugar y comprobaron que además de la citada caseta (hecha entre 2006 y 2008) se estaba ejecutando una construcción auxiliar sobre la que no existía licencia previa concedida por el consistorio. A raíz de esta circunstancia, se incoó un expediente para sancionar a la propiedad por una falta tipificada como grave en la normativa, sancionable con más de 3.000 euros.

El acuerdo inicial también ordenó la restauración de la legalidad urbanística mediante la retirada de las obras realizadas ilegalmente. Sin embargo, con posterioridad la junta de gobierno local estimó un recurso presentado por la titularidad de la parcela, puesto que no se concedió a los interesados un plazo para la posible legalización de los trabajos irregulares. La nueva resolución ofreció dos meses a los propietarios para solicitar la oportuna licencia de obras o autorización urbanística correspondiente.

En julio de 2022, la propiedad presentó diferentes escritos formulando alegaciones contra el citado acuerdo y solicitando información respecto a las edificaciones existentes en las parcelas confrontadas. En julio de 2023, el consistorio declaró la caducidad del procedimiento sancionador incoado inicialmente y abrió un nuevo expediente para ordenar de nuevo a los responsables de la edificación la demolición de la construcción auxiliar levantada.

Estos invocaron la normativa urbanística para defender que la edificación complementaria estaba permitida en suelo no urbanizable. Sin embargo, un informe técnico señala que la obra no se puede legalizar y que los interesados no han aportado ninguna prueba que desmonte esta afirmación. Por ello, el último recurso de los propietarios ha sido desestimado y se ha reiterado la obligación de demoler las obras bajo la advertencia de la ejecución subsidiaria de los trabajos por parte del consistorio en caso contrario.

Vallado sancionado

Por otro lado, el Ayuntamiento de Xàtiva ha incoado un expediente sancionador al responsable de un vallado instalado sin haber obtenido la licencia urbanística oportuna en una parcela rústica ubicada en la pedanía de Sorió, dentro de la zona de afección del lecho de la ribera del río Canyoles, en la parte de afección de policía propia de la legislación sectorial en materia de aguas. La petición del propietario también incluía la colocación de una puerta de entrada al solar.

En este caso, la infracción tendría carácter leve y superaría los 300 euros, aunque el expediente continúa abierto, a la espera de que el propietario presente los trámites exigidos para legalizar la instalación en los plazos marcados. En caso contrario, el consistorio advierte de que podrá acordar la reposición de las obras a costa de los interesados.