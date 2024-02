Aquella masacre llena de sangre

Xàtiva recordó el pasado domingo a las víctimas del bombardeo de la Estación de Xàtiva cuando se cumplen 85 años de aquella barbarie. Como escribe Jose Luis G. Llagües en este mismo periódico: “Es una cita marcada en rojo para muchos setabenses, que honran la memoria de sus antepasados y recuerdan uno de los episodios más funestos de la historia de la ciudad. Se cumplen 85 años de una masacre sin sentido que tuvo lugar con la Guerra Civil ya finiquitada.

Cinco aviones militares italianos —pertenecientes al 27 Gruppo de l’Aviazione Legionaria delle Baleari— sobrevolaron la Xàtiva entre las 9:45 y las 10:30 horas, lanzando un total de veinte bombas de 250 kilogramos. El impacto sobre una atestada estación de tren fue devastador. Aunque podrían ser más, se contabilizaron un total de 129 muertos y más de doscientos heridos.

Aquella masacre tiñó de rojo los recuerdos de una matanza generalizada de mujeres, hombres y niños que nunca llegaron a comprender cual fue el motivo de este asesinato repugnante. Los que sobrevivieron lo hicieron con los ojos llenos de lagrimas que nunca consiguieron borrar de sus rostros. Una matanza sin sentido como lo son todas las matanzas, aunque siguen habiendo partidos políticos y asociaciones que nunca condenaron ni condenaran estas muertes tan violentas y absurdas. Siempre hay un pequeño (o gran) espacio para que el fascismo saque sus garras y encuentre sentido a sus acciones. Si repasamos la lista de participantes en el homenaje del domingo, produce un verdadero asco contemplar que todos ellos eran de izquierdas. Del presidente de la Generalitat (teóricamente el presidente de todos) ni se supo ni se le esperó. Tras liquidar a Ximo Puig hemos vuelto a las andadas y la memoria histórica ni existe ya para los nuevo inquilinos de la Generalitat. Mazon hizo mutis por el foro y su vicepresidente se marcaba una capea también sucia de sangre ante el aplauso de sus correligionarios de VOX, escondidos tras el muro de la vergüenza y la sin razón. Nada nuevo bajo el sol. El fascismo tiene estas cosas en absoluto caprichosas, y el dolor no se siente bajo ningún concepto. No saben lo que es eso, no entienden que los niños que murieron jamás hubiesen entendido el porqué.

Sus políticas vuelven a provocar malestar mientas ellos siguen ejerciendo de reparto de odio. Simplemente una simple solidaridad sería diferente, pero ni por esas hay ninguna posibilidad. Ejercen de jueces de muy mala leche teniendo el poder, cuando el poder debería ser gobernar para todos y con todos. Pues no señor mío: como mandamos nosotros hacemos lo que nos sale del nabo, ese producto que se siembra y no se planta, como bien recordaba el querido ex concejal de Canals Salvador Martínez Alzamora. Pero ahora ya no se siembran los nabos. Quedan diluidos en las matanzas en las plazas de toros que aún quedan. Para gusto y disfrute de Vicente Barrera, mientras en la estación de Xàtiva se sigue recordando con dolor, aquella trágica matanza.