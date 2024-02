El XIII Duatló de Ontinyent espera a más de 500 deportistas

Ontinyent se convertirá este sábado, 2 de marzo, en la capital valenciana del deporte combinado con el XIII Duatló Ciutat d’Ontinyent, una prueba en la que se esperan más de 500 deportistas y que este año será puntuable para la Segunda División y para los equipos de Promoció de la Lliga de Clubs Caixa Popular, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.

La prueba ontinyentina está organizada por el Club Triatló Ontinyent, que ha trabajado en los últimos meses para acabar de perfilar una carrera en la que puedan participar deportistas con experiencia y aquellos que deciden probar por primera vez la disciplina del duatlón. El XIII Duatló de Ontinyent tendrá tres modalidades: un duatlón individual, otro por parejas y un duatlón por relevos. En la prueba individual, los participantes tendrán que completar una carrera formada por un primer segmento de carrera a pie de 4.400 metros, que transcurrirá con dos vueltas a un circuito por el barrio del Llombo, un segundo segmento ciclista de 18 kilómetros en dirección a Fontanars dels Alforins por la CV-660, y finalmente un segmento de carrera a pie de 2.200 metros (una vuelta al circuito inicial). Estas mismas distancias tendrán que completar las parejas, que podrán ser de un mismo sexo o mixtas. Por su parte, en la prueba de relevos, un miembro del equipo será el encargado de los dos segmentos de carrera a pie y el otro de la parte ciclista del duatlón.

La prueba comenzará a las 15:30 horas de sábado, día en el que las calles por las que discurre la competición estarán cortadas al tráfico a partir de las 15 horas. La circulación podría retomarse sobre las 18 horas, informan los organizadores.

El presidente del Club Triatló Ontinyent, Antonio Tortosa, explica que con el cambio de fecha del XIII Duatló de Ontinyent, previsto inicialmente para el 17 de febrero, “pretendemos ofrecer una prueba mucho más completa, de manera que podamos tener en Ontinyent a algunos de los mejores clubes de la Comunitat Valenciana”. Sobre las personas no federadas, Tortosa manifestaba que “podrán participar sin ningún inconveniente. Un año más, nos adherimos al circuito de la Lliga de Clubes, pero no renunciamos a dar oportunidad de conocer nuestro deporte a todas aquellas personas que no tengan licencia federativa de triatlón”.

El concejal de Esports, Ferran Gandia, destacaba que “acoger competiciones como estas supone proyectar el nombre de la ciudad y atraer visitantes a descubrirnos, al tiempo que fomentamos la práctica deportiva. La acogida de esta prueba ha sido buena y animamos a la gente a salir a la calle a animar a los participantes y disfrutar del espectáculo deportivo en el tramo de competición que se disputará en el barrio del Llombo”.