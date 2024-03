Ecologistas y oposición piden explicaciones sobre la tala del bosque de Enguera

Acció Ecologista Agró y el Partido Socialista de Enguera piden al Ayuntamiento transparencia y explicaciones sobre las talas para la extracción de biomasa que se están realizando en la sierra. Se trata de una obra que prevé talar 70.000 árboles. Otra asociación ecologista del pueblo ya había enviado anteriormente un comunicado al consistorio para solicitar información al respecto.

Tanto la alcaldesa de la localidad, Matilde Marín, como el concejal de Medio Ambiente, Fernando García Vila, afirmaron que Enguera recibiría dinero (aproximadamente 180.000 euros) de la empresa adjudicataria de la tala que reinvertirían íntegramente en la «mejora» y «cuidado» de las mismas parcelas de las que se extrae la materia. Según García Vila, estas mejoras consistirían en «trabajos de replantación, poda selectiva, limpieza, accesibilidad para los servicios de extinción en caso de incendio...».

Sin embargo, Agró denuncia que en el contrato con la empresa adjudicataria de la tala figura un «pago en especie» (es decir, en servicios o bienes) y que el consistorio «no ingresará ni un solo euro en efectivo». El documento, al cual ha tenido acceso Levante-EMV, habla de un «fondo de mejoras común para los tres montes, por lo que el proyecto de mejoras a realizar como pago quedará mejor definido si se realiza de forma global» como explicación a que todas estas obras se concedan a la misma empresa para los montes de utilidad pública V72 (Los Altos), V74 (Navalón) y V75 (La Redonda).

Tala de árboles «en buen estado» en la sierra de Enguera. / AE-AGRÓ

El documento informa de que el Ayuntamiento redactará un proyecto de mejoras, entendidas como «mejoras en prevención de incendios forestales» y «mejoras en estructura de formaciones vegetales». No obstante, Agró reclama que estas actividades «no se concretan ni detallan en el contrato» y que no saben ni si serán «adecuadas o no a los objetivos» ni «si equivaldrán económicamente o no al pago en dinero». Pero en el pliego de condiciones económicas del documento figura que el pago del importe de la adjudicación o canon anual «se realizará a la entidad propietaria del monte, que deberá remitir copia del justificante del pago a la Dirección Territorial».

«Denunciamos hechos irregulares, no ideologías» AE-Agró

Agró pedirá a la alcaldesa que concrete «en qué cuenta se ha hecho o se hará el ingreso y cuándo» y que indique «en qué documento constan los detalles concretos de los trabajos a realizar y su adecuada justificación, técnica y económica». «De lo contrario, se trata de un cheque en blanco o de un regalo a la empresa beneficiaria», añade. Ante la declaración de García Vila a este mismo diario que sostenía que esta asociación actuaba con «motivos políticos», asevera: «Denunciamos hechos irregulares, no ideologías».

Carles Arnal, doctor en Biología y miembro de Agró, explica que la «prioridad tiene que ser la conservación por motivos ambientales y sociales, no productivos. Una explotación debe ser viable, rentable, tiene que cumplir el pliego de condiciones. Que la empresa no cumpla estas condiciones ya es motivo para paralizar las obras».

AE-Agró y vecinos ecologistas se manifiestan contra la tala de árboles en la sierra de Enguera. / Redacción Levante-EMV

Los socialistas proponen una Mesa Verde

Por su parte, el portavoz del Partido Socialista de Enguera, Jesús Úbeda, señala la «falta de transparencia con que se está llevando a cabo el proceso». «El consistorio se excusa con que corresponde a la Generalitat la supervisión y realización del proyecto», declara el partido, y para Úbeda «ven más cuatro ojos que dos», por lo que «el Ayuntamiento tiene una clara responsabilidad a la hora de proteger la sierra». «Es inadmisible e irresponsable que el concejal de Medioambiente, en régimen de dedicación exclusiva, lance balones fuera y responsabilice a la Generalitat en un asunto tan importante», critica el portavoz.

Por ello, los socialistas proponen la creación de una Mesa Verde en Enguera «junto a los principales grupos y asociaciones relacionados con el medio ambiente» para que actuaciones como la presente tala se puedan «producir de manera consensuada con la población» y que en este organismo se cuente con «agentes y trabajadores locales, más conocedores de la fauna y la flora locales y con una mayor sensibilidad para la preservación de la sierra». Así, insta al consistorio a una reunión con su grupo municipal y a que deje de hacer «política de espaldas a la ciudadanía».

Árboles talados en la sierra de Enguera. / AE-AGRÓ

Agró sostiene: «Cortar árboles gruesos y sanos de los lugares más accesibles, sin marcaje previo y sin establecer previamente vías de saca, y en lugares donde no existe ninguna sobrepoblación de pinos, no es limpiar nada, es llevarse, gratis, la mejor madera». Además, respecto a las declaraciones del Ayuntamiento sobre «evitar incendios», afirma: «Si se quieren evitar los incendios, hay que empezar por evitar las causas». En este caso, hace hincapié en las quemas agrícolas que, según el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, son la causa que ha provocado el 96 % de los incendios en el término municipal.

Comunicado anterior de una asociación ecologista local

Por otra parte, ADENE, asociación ecologista de Enguera, remarcó en un comunicado al consistorio del 22 de febrero el incumplimiento de algunos puntos del pliego de condiciones autorizadas por la Conselleria para la obra: «No se marcan los árboles a cortar, irregularidad que impide el necesario y obligado control sobre las talas»; el árbol preferente para cortar es aquel malformado o seco pero se están cortando «los mejores ejemplares»; «las vías de saca no parecen planificadas ni marcadas previamente, teniendo efectos negativos sobre la vegetación y el suelo fértil» y «se cortan árboles donde la densidad y la cobertura nos parece escasa, solamente porque están en zonas más accesibles». Levante-EMV ha contactado con uno de los agentes medioambientales responsables de la supervisión de este proyecto, pero no ha dado declaraciones.

Zona de la tala. / AE-AGRÓ

La asociación local pone en el punto de mira el «poco respeto» que se ha tenido a la microrreserva de flora Los Altos de Enguera, que alberga algunas especies endémicas que solo se pueden encontrar en la sierra de Enguera, como la Sideritis sericea. Afirman que en esta zona se han depositado pilas de árboles talados. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana dice que debe respetarse un radio mínimo de 100 metros alrededor del perímetro de la microrreserva para hacer este tipo de actuaciones.

Así, ADENE aboga por una «gestión forestal adecuada a nuestro entorno» y, en anteriores ocasiones, se ha opuesto a proyectos «caducos» de esta magnitud, con «maquinaria pesada». Solicitaban que se realizaran actuaciones forestales adaptadas al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Esta asociación afirma que ha visitado el lugar de las actuaciones «siempre contando con la buena fe en la ejecución del proyecto» y, aunque agradece «el esfuerzo por realizar un buen trabajo», pide «ser cuidadosos en su ejecución y cumplir con los requisitos pactados, así como con la legislación vigente».