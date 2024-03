El Olímpic cae ante el Crevillent tras la expulsión de Rueda

No está siendo un buen momento para el Olímpic: la expectativa de la visita al campo del Tavernes, y de dos partidos en casa consecutivos, y los buenos partidos anteriores hizo pensar que era posible sumar al menos siete de los nueve puntos en juego y acercarse a los puestos de promoción de ascenso. La suspensión del partido contra La Nucía B, su disputa el pasado martes no ayudó al equipo este domingo, que perdía frente al Crevillent. Finalmente, el balance es de únicamente dos puntos y un montón de tarjetas. Al partido acudieron las Falleras Mayores de Xàtiva, quienes hicieron el saque de honor.

La expulsión de Rueda cerca del descanso cambió el partido. Los de casa sacaron máximo provecho a sus acciones a balón parado. Con 2-0 a favor fue expulsado el capitán y en la segunda parte, empezando con un gol de penalti, el Crevillent le dio la vuelta al marcador ganando por 2-3.

Tras el partido el entrenador del Olímpic, Marcos Camacho, tuvo clara la acción determinante del encuentro, “se ha visto un Olímpic, once contra once, y otro después de la expulsión y además cuando estos equipos de la zona alta, con el banquillo pueden cambiar las cosas rápidamente, corregir aquello que no funcione bien porque en la primera parte hemos sido superiores y con el partido controlado”.

El Olímpic tuvo que asumir sus propios problemas ya desde el inicio del partido. “Rueda tuvo que jugar de inicio, Carles Vidal todavía no está al 100%, Pelegero que viene de una lesión, Aarón llegó para la segunda parte. Al equipo no se le puede pedir más”, ha explicado el entrenador.

Camacho vio el partido desde la grada por su expulsión en el encuentro anterior. No quedó contento “yo no quiero que nos den, pero tampoco que nos quiten. Todas las faltas en contra, todas las tarjetas para nosotros, al final somos un equipo muy joven y acaban sacándonos del partido. En condiciones normales competimos, pero si no nos dejan no podemos competir”. El parón por las Fallas se espera que le venga bien al equipo de Xàtiva para descansar, y para ganar minutos de entrenamiento los que salen de lesiones. El próximo rival será el Hércules B.

L’Olleria empata ante el Dénia

L’Olleria logró un empate 1-1 contra el Dénia en el partido disputado el pasado sábado en el campo de la Solana de la localidad de la Vall d’Albaida. El Dénia se adelantó en el marcador en el minuto 17 con un tanto de Yeray Pastor y con esa ventaja de los visitantes se llegó al descanso. Los locales salieron muy enchufados tras el descanso y en los primeros compases de la segunda mitad, en el minuto 49, Cristian empataba para l’Olleria. Los dos equipos buscaron el triunfo, pero el marcador ya no se movió. L’Olleria suma ahora 25 puntos que lo mantiene en el puesto 11 de la clasificación.