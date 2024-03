Empresarios anuncian que abandonarán Aielo si se instala la planta de biogás

La instalación de la planta de biogás que se proyecta en Aielo de Malferit podría suponer, en contra de lo que puede parecer, un perjuicio económico para el municipio de la Vall d’Albaida, más que un beneficio. La llegada de la instalación provocaría la marcha de empresas y actividades económicas implantadas en el polígono Serrans V, donde se proyecta la planta, ante los perjuicios a sus negocios. Así lo expone Quique Guillén, de la empresa Guillén Ferrero SL y representante de la veintena de empresas del polígono afectado, que muestran su rechazo a la planta. El empresario afirma que “si la planta de biogás se implanta donde está previsto, nosotros nos marcharemos de Aielo. Nuestras instalaciones están enfrente y los perjuicios de ruidos, malos olores, contaminación y elevado tráfico de camiones que comportará la planta son incompatibles con nuestra actividad, una empresa textil, por lo que nos iríamos a otro lugar, fuera de Aielo, porque en el municipio, además, no hay disponibilidad de suelo industrial donde trasladar nuestras naves”, expone Guillén. Además, apunta el caso de otra empresa, en este caso de alimentación -elabora productos alimentarios para animales-, que también linda con los terrenos donde se proyecta la planta de biogás y está en la misma situación.

Quique Guillén afirma que la veintena de empresas del polígono Serrans V “estamos organizados y movilizándonos contra la planta”. Además de participar el pasado sábado en la manifestación convocada en rechazo a la planta, han presentado alegaciones al proyecto sustentadas en un informe encargado a una consultora de ingeniería y a otra jurídica, que ratifican la “incompatibilidad” de la planta de biogás con las actividades ya implantadas en el polígono. Guillen señala que estos informes indican que “los malos olores, ruidos y contaminación, dióxido de carbono que emanaría la planta por los restos orgánicos, con un ambiente irrespirable, así como el elevado tráfico de camiones, más de 60 al día, son incompatibles con las actividades que ya operamos en el polígono Serrans V. Además, el polígono no está preparado para ese trasiego, las depuradoras no están preparadas para ello”. Guillén indica otro factor en contra de su ubicación en Aielo. “La planta estaría muy lejos de donde se pretende recoger la materia prima que se tratará aquí. Apuntan al factor ecológico de la planta, pero si se instala en Aielo no será nada ecológica, ante los muchos kilómetros que tendrían que realizar los camiones para trasladar la materia prima hasta la planta. Lo aconsejable para ello sería que la planta se instale en esas zonas donde se genera la materia prima”.

El representante del empresariado de Serrans V pone de manifiesto que el planteamiento del proyecto ya está ocasionando perjuicios a las empresas y con ello a Aielo, ya que mercantiles que operan en el área industrial y que tienen planes de expansión previstos, los han paralizado ante la posibilidad de que llegue la planta. Y expone su caso concreto, “nuestra empresa teníamos previsto un proyecto de ampliación de las naves industriales, pero ahora hemos paralizado el proyecto y la inversión”, confirma Quique Guillén. El empresario señala que además de la veintena de empresas de Serrans V que se verían afectadas “directamente” por la instalación de la planta de biogás, por su mayor proximidad, también respaldan este rechazo otras empresas de otros polígonos del municipio. Aielo de Malferit cuenta con más de un centenar de empresas en sus áreas industriales. Quique Guillén afirma que “no estamos en contra de la ecología ni de la planta, estamos en contra de la ubicación prevista para la misma”, y advierte que la movilización no se ha acabado, “no vamos a parar, seguiremos de forma permanente y continua hasta que la conselleria diga que no a la instalación en Aielo”.

"Éxito rotundo" de la manifestación

El rechazo a la planta de biogás ya suma más de 3.000 firmas y unas 2.000 alegaciones en contra. Este lunes 11 de marzo finalizaba el plazo para presentarlas.

La oposición a la instalación de la planta exhibió su apoyo el pasado sábado en la gran manifestación contra el proyecto que recorrió las calles de Aielo de Malferit. Una de las más multitudinarias en la localidad, según destacan desde la Associació per la Defensa del Medi Ambient i del Territori d’Aielo de Malferit, que califican la manifestación de “éxito rotundo”. Unas mil personas se manifestaron para decir “no” a la planta de biogás y para exigir la “no instalación de la misma en nuestro pueblo”. La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de una empresaria representante del colectivo empresarial afectado por la posible instalación de la planta de biometano y por un vecino de la asociación creada contra la planta.