El Supremo obliga a Ontinyent a sufragar el servicio extra de recogida de basura

El gobierno de Ens Uneix en Ontinyent tendrá que abonar el servicio extra de recogida selectiva de basura a la Mancomunidad de municipios de la Vall d’Albaida tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 6 de marzo. La sección primera de la sala contencioso-administrativa dictaba una providencia que inadmitía el recurso de casación del consistorio presidido por Jorge Rodríguez y le imponía al erario público ontinyentí el pago de 1.000 euros por los costes procesales, además de los impagos al ente comarcal y los correspondientes intereses por la demora.

De esta forma, quedaba refrendada la sentencia del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana del 25 de octubre de 2022 que estimaba la versión del ente comarcal en la reclamación económica al Ayuntamiento de Ontinyent “por un servicio efectivamente prestado y que el gobierno de Rodríguez no quería sufragar en detrimento del resto de municipios de la comarca”, según fuentes socialistas. En esta ocasión, el consistorio ya estuvo condenado a abonar otros 1.200 euros por el proceso.

Para el PSPV-PSOE de la Vall d’Albaida, “la insolidaridad del equipo de Rodríguez con el resto de la comarca le saldrá cara al vecindario de Ontinyent con el pago del servicio sumado a los intereses de demora y costes procesales”. Asimismo, los socialistas reafirman su vocación "comarcalista", “una etiqueta que se arrojaba anteriormente Ens Uneix pero que no han ejercido en ningún momento y han abandonado definitivamente tras su aproximación al PP”.

La formación socialista respalda “con orgullo” la presidencia de Vicente Gomar dedicada a “trabajar intensamente para todos y cada uno de los habitantes de la Vall d’Albaida sin ninguna distinción, como corroboran los autos judiciales”. El partido considera acertada la oposición “a los tratos de favor” que quería Ens Uneix desde el Ayuntamiento de Ontinyent aunque comporte ahora soportar “las críticas malintencionadas y los lamentos de Natalia Enguix en el pasado plenario de la Mancomunidad”. Por eso, el PSPV-PSOE alienta al nuevo presidente de la entidad, Ismael Sanvíctor, del PP, “a seguir esta línea de defensa de los intereses de todos los municipios, especialmente de los más pequeños, y no sumirse a ningún tipo presión”.

La respuesta del Ayuntamiento de Ontinyent

A todo esto, Sayo Gandia, concejala de Sostenibilidad, responde: "Es muy triste que los socialistas de la Vall d'Albaida se alegren de que Ontinyent tenga que pagar por la mala gestión y falta de palabra de su exregidor socialista Jaime Peris, vicepresidente de la Mancomunidad en el momento en que surgió esta problemática, que además es ahora el secretario comarcal de los socialistas".

Gandia subraya: "Hay que explicar a la ciudadanía lo que dice la sentencia, puesto que Ontinyent no se negó en ningún momento a pagar un servicio de recogida de residuos que prestaba la Mancomunidad, sino que pedíamos que al coste del servicio se le restara el dinero que la Mancomunidad ingresaba de Ecoembes gracias al esfuerzo en reciclaje de los vecinos y vecinas de Ontinyent. Los servicios jurídicos municipales indican que la sentencia entra en la forma pero no en el fondo, puesto que no han tenido en cuenta esta petición".

"Es cierto que esta decisión del tribunal no nos ha sido favorable, pero en cambio nuestra decisión paralela a esta reclamación, que fue que la Mancomunidad dejara de recibir los ingresos de Ecoembes, y que estos fueron directamente al Ayuntamiento de Ontinyent sin intermediarios, ha quedado demostrado que estuvo acertada, puesto que hemos pasado de recibir una media de 160.000 euros por ingresos Ecoembes a 200.000 euros de media anual. Además, la calidad de los servicios ha mejorado gracias precisamente a esos ingresos", añade la edil.

"El Gobierno de Ontinyent defensa y defenderá los intereses del vecindario ontinyentí hasta las últimas consecuencias. El esfuerzo de nuestra gente está por encima de los intereses políticos de los socialistas de Ontinyent y de la comarca. Ontinyent forma parte de la Mancomunidad y tiene que ser tratada como parte de esa entidad que es, la Mancomunidad tiene que tratar y defender en Ontinyent del mismo modo que defiende al resto de pueblos", concluye la portavoz de Ens Uneix.