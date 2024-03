«Ontinyent Participa» aprueba 158 propuestas ciudadanas para el municipio

El proceso de presupuestos participativos «Ontinyent Participa 2024» continúa avanzando. Después de finalizar la fase propositiva con 355 propuestas, récord absoluto desde que se pusiera en marcha el proceso en 2014, la fase de revisión técnica y filtración de las propuestas ha servido por acotar a 158 las propuestas que avanzan en el proceso.

La concejal de Participación Ciudadana, Inma López, explicaba que, al tener tantas propuestas, «la revisión técnica ha sido más compleja. Las 158 propuestas que avanzan a la II Fase también suponen la cifra más elevada al llegar a este punto, propuestas que ahora los consejos sectoriales tienen que valorar para que finalmente el Consell de Ciutat seleccione las 10 finalistas», explicaba.

La revisión técnica de las propuestas de «Ontinyent Participa» ha descartado las propuestas que no cumplían, al parecer de los técnicos, los requisitos de viabilidad. Fuentes municipales destacan que un porcentaje significativo de las no aceptadas son proyectos que ya están en redacción, ejecución, o que ya se han realizado. También hay casos de exceso de presupuesto del proyecto, de actuaciones que no son de competencia municipal, o que están incluidas en la unidad de ejecución. También algunas de ellas han sido unificadas por su coincidencia. Las propuestas han sido analizadas por los técnicos de la Oficina Técnica y de los departamentos municipales de Educación, Medio Ambiente, Igualdad, Servicios Sociales y Juventud.

El contenido de las propuestas

En cuanto al contenido, se estima que alrededor del 37% de 158 las propuestas que avanzan están vinculadas a cuestiones urbanísticas, el 25% son de tipo medioambiental, el 24% son propuestas sociales, y el 14% deportivas. Igualmente, es destacable que el 23% son propuestas presentadas por colectivos o asociaciones ciudadanas, un hecho que la edil valoraba «muy positivamente, puesto que muestra una implicación colectiva por parte de estos grupos y entidades, que saben que lo que se vota se hace, y actúen en consecuencia».

Después de la filtración técnica de las propuestas ahora se envía la información de las propuestas aceptadas a los consejos sectoriales, que decidirán en los próximos días las puntuaciones que otorgan a cada propuesta para dar al Consell de ciutat, del que saldrán las 10 propuestas finalistas. A continuación, se hará público el resultado y se difundirá el contenido detallado de estas propuestas. Finalmente, se abrirá el plazo de votación de las propuestas ganadoras.