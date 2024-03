Programa de actos y horarios de la Semana Santa Setabense

Con siete siglos de historia a sus espaldas, la Semana Santa Setabense se adentra estos días en el tramo central de su programación, en la que participan miles de cofrades que desfilan por las calles de la ciudad acompañando a las imágenes titulares de cada cofradía.

Desde la Hermandad de Cofradías, Mª Luisa Ramón Pérez destaca el "arraigo" que tiene la Semana Santa en Xàtiva y la "buena participación" de los cofrades, entre ellos gente joven y niños que "aseguran la continuidad" de la celebración, como se observó en la contundente tamborada del pasado sábado en la plaça de la Seu que marcó el inicio de la semana grande de pasión.

En principio no se prevé ninguna alteración en el recorrido tradicional de las distintas procesiones generales. "Todo va según lo previsto y esperamos que salga muy bien, siguiendo la tradición", incide la presidenta de la Hermandad de portadores de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, que ostenta la tesorería de la Hermandad de Cofradías.

Mª Luisa Ramón hace hincapié en que la Semana Santa Setabense es "muy rica en imaginería" y "no deja a nadie indiferente", por lo que invita a los visitantes a acercarse a contemplar los diferentes actos.

Estos son los principales traslados que se desarrollarán en los próximos días, salvo inclemencias del tiempo:

Día 26, Martes Santo

22:30 h. Procesión de Penitencia de la Cofradía de Jesús de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Esperanza, con sus imágenes titulares, que saliendo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla, seguirá por Taquígraf Martí, Pl. Espanyoleto, Pl. La Bassa, Albereda Jaume I, Baixada de l’Estació, Vicent Boix, Dos Molins, Abú Masaifa, Bisbes, La Reina, Pintor Perales, Pl. Sant Jaume, Taquígraf Martí, hasta su sede. Clavariesa del Stmo. Cristo: Dª. María del Carmen Navarro Jiménez; Clavariesa de la Stma. Virgen: Dª. Fina Pla Romeu. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Congregación del Stmo. Ecce-Homo y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”.

Día 27, Miércoles Santo

22:30 h. La Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo procesionará la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, que saliendo de la Iglesia Colegial Basílica, por la puerta recayente a la C. Sant Vicent, seguirá por Bruns, Segurana, Porta de Cocentaina, Pl. y C. Sant Pere, Pl. Benlloch, Portal de Valencia, Pintor Russinyol, l’Àngel, Pl. Trinitat, Montcada y Pl. Sant Francesc. Acompañarán: el Grupo de Percusión de la Academia Rytmus y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”. La Coral Polifónica Ciutat de Xàtiva interpretará el Motete a la Virgen de la Soledad en los lugares de costumbre: puerta trasera Colegiata, Iglesia S. Pedro, Convento Consolación, Pl. Trinitat, Pl. Sant Francesc -centro del Encuentro-, Pl. Mercat y Colegiata -dentro de la iglesia.-

22:45 h. La Congregación del Santísimo Ecce-Homo procesionará su imagen titular, que saliendo de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Tecla, seguirá por C. Taquígraf Martí, Pl. Sant Jaume, Hostals, Pl. La Bassa, C. y Pl. Sant Francesc. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Congregación y la Banda de la Sociedad Musical “La Primitiva Setabense”.

24:00 h. Frente a la Iglesia de Sant Francesc, se celebrará el secular acto de “Les Cortesies”, en el momento del ENCUENTRO de Cristo con su Madre, regresando seguidamente ambas imágenes a sus respectivas sedes, por los itinerarios de costumbre.

Día 28, Jueves Santo

13:00 h. Traslado, por la Cofradía de la Purísima Sangre de Cristo, de su imagen del Stmo. Cristo de la Preciosísima Sangre, Cristo de la Palma, que saliendo desde el nº 12 de la C. Sant Jacint Castañeda, domicilio del Clavario entrante D. José Ramón Gómez Martí, siguiendo por C. Trobat, C. y Pl. Sant Francesc, Albereda Jaume I, Pl. Bassa, Canonge Cebrià, Pl. Santa Tecla, Pl. Roca, Santes, Sant Agustí, Sant Domènec, Pl. Calixte III, hasta la Iglesia Colegial Basílica de Santa María. Acompañará el tradicional Motete del Stmo. Cristo de la Palma.

20:00 h. Procesión de Penitencia, organizada por la Hermandad de Portadores de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que saliendo desde la Insigne Iglesia Colegial Basílica de Santa María, recorrerá el itinerario de la Vuelta General de la Ciudad. Acompañarán: Grupo de Percusión de la Academia Rytmus, el tradicional Motete, la recuperada escuadra de “Armats”, Clarines y Grupo Instrumental de viento metal.

Día 29, Viernes Santo

8:00 h. Procesión del Traslado del Cuerpo de Cristo al Sepulcro “La Camilla”. Dicha cofradía procesionará su imagen, que saliendo desde el Ayuntamiento, seguirá por Albereda Jaume I, Pl. La Bassa, Canonge Cebrià, Trobat, Botigues, Pl. Mercat, Noguera, Abat Plà, prosiguiendo por el itinerario de la Vuelta General hasta la Iglesia Colegial Basílica de Santa María. Acompañarán: la Banda de Tambores de la Cofradía y la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”.

18:30 h. SOLEMNE PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, organizada por la Hermandad de Cofradías, en la que tomarán parte todas las Congregaciones, Hermandades y Cofradías de nuestra Ciudad, que saliendo desde la Insigne Iglesia Colegial Basílica de Santa María, recorrerá el itinerario de costumbre de la Vuelta General de la Ciudad.

Día 31, Domingo de Resurrección

10:00 h. Desde la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen la Cofradía de Cristo Resucitado y María Inmaculada, procesionará sus imágenes titulares.

La imagen de Cristo Resucitado lo hará por Germanies, Acadèmic Maravall, República Argentina, Pare Claret y Pintor Guiteres. Acompañará la Banda de la Sociedad Musical “La Nova”.

La imagen de María Inmaculada lo hará por la calle peatonal en la que se ubica la puerta Este de la Iglesia, Av. la Ribera, Azorín, Ramón y Cajal, y Av. la Ribera. Acompañará la Banda de Tambores de “La Dolorosa”.

A las 10:30 h. en la Pl. del País Valencià ambas imágenes protagonizarán el XII Encuentro Glorioso de Resurrección. Al finalizar regresarán ambas por Maulets, Acadèmic Maravall y Germanies a su Sede, donde se celebrará una Eucaristía a intención de los Cofrades difuntos y enfermos.