Las limpiadoras del hospital de Xàtiva estallan por la reducción de plantilla: "No llegamos a todo"

"La limpieza no es negocio, la limpieza es salud". Bajo esta proclama, decenas de trabajadoras del servicio de limpieza del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva se han concentrado este lunes a las puertas del centro sanitario para denunciar la precarización de las condiciones laborales a las que están sujetas.

La protesta ha puesto el foco en la drástica reducción del número de horas de trabajo estipuladas en los sucesivos contratos que ha ido adjudicando la Conselleria de Sanidad en los últimos tiempos. Los dos sindicatos que integran el comité de empresa, CC OO y UGT, indican que desde 2011 el número de horas se ha rebajado en 40.000, lo que se traduce en la pérdida de más de 20 puestos de trabajo a jornada completa en la plantilla por la no cobertura de las jubilaciones y bajas del servicio. En cambio, el precio que se paga a la contratista ha ido en aumento.

Las limpiadoras del Lluís Alcanyís denuncian el deterioro del servicio / Perales Iborra

Esta circunstancia ha derivado en un deterioro de la calidad de la limpieza del hospital y en un aumento de la carga de trabajo y estrés para las trabajadoras. "No hay una limpieza segura si no se desinfecta y si no se hacen las cosas con su debido tiempo y como se tienen que hacer puede haber un riesgo de infecciones para el paciente", ha advertido el portavoz de Comisiones Obreras en el comité, Salva Carbonell.

El último pliego del servicio de limpieza del Lluís Alcanyís se elaboró en 2019 con una vigencia de cinco años y se adjudicó tras la pandemia, en 2021, a Serveo, firma participada por el fondo de inversión Portabello y Ferrovial. La particularidad del contrato, según indica Carbonell, es que no obliga a la empresa a fijar un número de horas o una plantilla mínima, "por lo que cuando negociamos o se jubila alguien no contratan a nadie si no quieren".

El objetivo de la concentración de este lunes pasa por exigir a Sanidad que se determine "un número real y justo" de horas en el futuro pliego de cara a "garantizar una limpieza segura, una asepsia y una desinfección como un hospital requiere". En la actualidad, el servicio se encuentra en su primer año de prórroga, que termina el 31 de julio, y todo apunta a que va a volverse a prorrogar al menos otro año más.

El comité de empresa del hospital de Xàtiva censura que la conselleria ha sustituido la determinación de unas horas efectivas y una plantilla mínima por unas costosas auditorías externas que, a su juicio, "no son la solución", porque "no garantizan la mejora de las condiciones", dada la necesidad de más mano de obra para prestar los trabajos exigidos. "Al haber más carga laboral la gente limpia con más estrés, con más miedo de dejarse algo o a que las cosas no salgan como tienen que salir y se le amoneste: eso crea mucho malestar, ansiedad y miedo", observa Salva Carbonell.

Este miércoles 17 de abril, los secretarios generales de CC OO y UGT en la Comunitat Valenciana se reunirán con la dirección general de Trabajo para abordar la posibilidad de modificar el pliego. "Queremos que se visualice el problema que hay y que la conselleria tome medidas", sostiene por su parte Moisés Sámper, portavoz de UGT en el Alcanyís, que echa en falta controles efectivos sobre el servicio.

Las empresas licitadoras presentan unos protocolos a la conselleria que establecen una serie de productos, medios y pautas de qué se tiene que limpiar y cómo. Sin embargo, según incide Sámper, estos protocolos "no se ajustan a la realidad, dado que se están haciendo muchos trabajos deprisa y corriendo". Para el comité de empresa, resulta "inviable" que con el número de horas actualmente estipulado "se puedan hacer muchos trabajos como se tienen que hacer". Por ejemplo, citan que en el hospital no se están realizando algunas tareas de limpieza como el mantenimiento de suelos o cristales o la retirada de mobiliario para limpiar determinadas superficies.

"La gente se está quejando de que está todo deficitario y llegará un momento que no habrá solución: cuando el suelo esté perjudicado a ver qué haces", apunta el portavoz de UGT. "Encima de que el edificio es viejo se añade problemática de que la limpieza no es en las mejores condiciones", ahonda a continuación. "Muchas veces no se están limpiando las altas hospitalarias porque no se puede hacer todo el trabajo que tienes en cinco minutos", apunta.

Más servicios y menos trabajadores

A esta circunstancia se suma el hecho de que los servicios del hospital de Xàtiva han crecido de forma exponencial en los últimos años, con más aparcamientos, más unidades de preingreso y nuevas consultas sin que se haya hecho una valoración de las horas adicionales que requiere su limpieza, por lo que estos trabajos están siendo absorbidos con la plantilla actual. "El hospital no deja de ser una víctima del sistema de pliegos y subastas que se está haciendo hasta el momento", exponen desde el comité, que señala el "desgaste" del personal.

Los sindicatos denuncian que el último pliego se elaboró desde la Conselleria de Sanidad en 2019 sin hacer partícipe al Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent a la hora de determinar las necesidades reales del servicio. "Las empresas hacen números desde un despacho sin dignarse a venir aquí para valorar a lo que se tienen que enfrenta", mantienen, para a continuación exigir "una valoración clara y objetiva" del servicio que garantice "un número de plantilla justa que genere seguridad para los usuarios y los trabajadores sanitarios". "La limpieza hospitalaria no puede ser un negocio; no podemos dejar un cheque en blanco a las empresas para que decidan plantilla", insisten desde el comité.

Los sindicatos reclaman una mejora de las condiciones laborales del servicio en el futuro concurso y, si puede ser, que el actual contrato no vuelva a prorrogarse otro año más, dadas las necesidades de refuerzo que tiene la plantilla.