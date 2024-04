Los trabajadores de la residencia de l'Alcúdia de Crespins salen a la calle: "No sacan las licitaciones, no cumplen lo acordado"

Una representación de los trabajadores de la residencia concertada de l'Alcúdia de Crespins ha convocado hoy una protesta a las puertas del centro denunciando que el contrato por el que se presta el servicio lleva dos años prorrogado y que la conselleria de Servicios Sociales "no cumple con lo pactado con el Botànic. Si se prorroga el contrato año tras año no se revisa nada y ya serían seis años con el mismo. El Botànic aceptó sacar las licitaciones tras una negociación muy larga, pero ha habido un cambio de gestores políticos y no quieren cumplir lo pactado".

En la residencia concertada de l'Alcúdia de Crespins trabajan unos 45 profesionales en total y dan servicio a 82 usuarios, 72 fijos y 10 del centro de día: "Se cumple con todo por la profesionalidad de la plantilla", han destacado los trabajadores.

Juan Carlos Guerrero, Silvia Lorente y Maite Juan son tres de los profesionales que han salido a la calle. Hoy han atendido a este diario y han comentado que "es una problemática que se sufre en todo el sector. Las trabajadoras más veteranas llevan treinta años y el sueldo sube cada año un 1% del IPC, el anterior gobierno del Botànic hizo un convenio nuevo y preparó las licitaciones, pero no se cumple lo pactado".

"Nos concentramos aquí porque recriminamos la poca sensibilidad de los políticos. Se firmó un pacto entre patronal, trabajadores y conselleria con el Botànic que costó mucho. Muchos años. Ahora han llegado nuevos gestores y dicen que no hay dinero", prosiguieron.

"Los sueldos no están equiparados a los de las residencias públicas, hacemos el mismo trabajo y cobramos menos. Pedimos una equiparación justa. Así como la licitación del contrato, muchas residencias están igual. Sin licitación no se revisan las cosas como deben. Los usuarios lo padecen también, la ratio de trabajadores es alta en muchos sitios", han expuesto.

"Es una problemática general de las residencias privadas y concertadas. Ha habido un cambio de gobierno y no se hacen cargo de los pactos del Botànic. Llevamos muchos años negociando. Ya nos hemos manifestado. Si no mueven ficha nos concentraremos más veces y no descartamos la huelga", exponen.

"Dicen que no hay dinero, pero para los toros de lidia de Madrid se ve que sí", lamentó otra de las trabajadoras concentradas.

"Ya está todo negociado, lo que deberían hacer es cumplir lo pactado", han apostillado.

Los profesionales consultados comentaron que la residencia de la tercera edad "funciona al 100 % de capacidad con usuarios de muchos sitios, hasta de Valencia capital. Los trabajadores cumplen, los servicios son buenos", apuntaron.