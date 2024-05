"Pedimos a la gente que esterilice, hemos hallado casi 30 gatitos abandonados en contenedores en un mes"

jueves 11 de abril, por la tarde. Una vecina de Ontinyent va a tirar una bolsa de residuos en un contenedor. Ve un coche amarillo que se marcha. Oye maullidos. Se acerca y observa en una bolsa ensangrentada a dos crías de gato recién paridas. Llama a la protectora "Animales Vinculados". Las voluntarias los llevan al veterinario. Intentan salvarles la vida. Los gatitos no sobreviven. Las imágenes -que se pueden ver en el vídeo que acompaña estas líneas- son duras, pueden herir la sensibilidad del espectador. La entidad denunció lo ocurrido en redes sociales: "Vieron como de un coche amarillo tiraban una bolsa con dos gatitos en los contenedores de la Farola en Ontinyent. No consiguieron la matrícula, pero vamos a hacer todo lo posible para denunciar, porque con la nueva ley, los animales están amparados. Ya hemos puesto el tema a disposición de la Policía", comentó ayer Mari Carmen Gandia, una de las voluntarias de la entidad.

Y denunció que se encuentran "saturadas", después de haber recogido a casi treinta crías de gato en diferentes contenedores durante las últimas semanas. "Todas las semanas tenemos varios casos, puede ser que hayamos recogido 26 bebés", expuso la voluntaria. También lamentó el caso de los gatitos recién nacidos que no lograron sobrevivir: "Estaban en una bolsa llena de sangre. Lo intentamos todo, los llevamos al veterinario, pero murieron". También explicó que es una situación que se repite año tras año: "Todos los años pensamos que 'este es el peor'... y todo vuelve a repetirse. Pedimos a la gente que esterilice a sus mascotas".

También lamentó que si las voluntarias se ven obligadas a atender estos casos no pueden ayudar a los integrantes de las colonias callejeras: "Son crías de biberón, tienes que alimentarlos cada cuatro horas". Y censuró que no se pille a los infractores: "Hay una ley nueva, se supone que las multas son cuantiosas. De los 26 casos que hablo, todos los gatitos fueron encontrados en un contenedor. Unos estaban en los depósitos de cartón de la Plaça de Bélgida, otros en los contenedores de la avenida en la que están los bomberos en Ontinyent. No todos son salvados. Si llevan muchas horas sin comer o se hielan, por ejemplo, es muy difícil. No es solo que los abandonan, es que encima los pueden condenar a morir".

Protocolo para la Policía

A su vez, la integrante de "Animales Vinculados" defendió la necesidad de que las policías locales tengan un protocolo de actuación: "Nosotras somos voluntarias. Este tipo de casos son responsabilidad del Ayuntamiento, la gente lo debe saber. No sé cuál debe ser ni cómo lo tienen que instrumentalizar, pero todo no puede recaer en el trabajo de las protectoras", comentó. "Lo que necesitamos es que busquen y pillen a uno de los infractores. Si multaran a uno y se conociera veríamos como la cosa cambia. Casi todas las semanas nos llegan cuatro o cinco avisos. Habrá que poner alguna solución a esta dinámica".

Eso sí, Gandía confirmó que una vez llegan al mes y medio o dos meses, los gatos suelen ser adoptados: "La gente quiere gatitos bebés, que son los más graciosos, pero cuando ya saben comer. En cada caso tenemos que hacer cuestionarios, entrevistas y contratos de adopción. La mayoría sobrevive. El problema viene cuando tienen cuatro meses o más, enviamos el vídeo e igual nos dicen que ya es muy grande...".

A su vez, la entidad CES Colonias Felinas de Xàtiva también ha hecho un llamamiento para ampliar su número de casas de acogida esta semana.

Una y otra vez las protectoras piden a los dueños que sean responsables con sus mascotas. Los casos de abandonos no cesan.