El Olímpic gana al Calpe y se coloca tercero

Xàtiva se ha reconciliado con el Olímpic. En una Murta con la mejor entrada de los últimos años, con la recuperada Peña Socarrats en los fondos, el equipo setabense derrotó 3-1 al Calpe consiguiendo así situarse tercero en la clasificación y tomar una importante ventaja. Los de Xàtiva serán equipo de promoción de ascenso si ganan al Callosa en la próxima jornada, ya de manera independiente de lo que haga el Calpe, que recibe el líder Benidorm, Eldense B y Redován en estas últimas jornadas. El Almazora será el primer rival de los de Xàtiva si, como se espera, se juega la promoción de ascenso a la Tercera RFEF.

Tras el partido, el entrenador, Marcos Camacho, que vio el partido desde la grada por acumulación de tarjetas, tuvo palabras de “agradecimiento, primero a la afición; y después al trabajo, esfuerzo y sacrificio de toda la plantilla que desde que hemos empezado ha mantenido la misma dinámica”. En este sentido, declaró que antes del inicio del partido ya les dijo que tenían que estar “tranquilos, que si acabara ahora les daría la enhorabuena por la temporada hecha. Parece ser que este grupo no tiene techo”. Un exfutbolista del Olímpic y psicólogo, Martín Toribio, ahora trabajando con el FC Barcelona, hizo la arenga inicial en el vestuario, a petición del propio entrenador. Camacho ha lamentado que el gol rival llegara en una acción a balón parado, y que tras el gol tempranero el equipo tendiera a replegarse “cuando teníamos claro que nos valía la victoria”.

La Murta fue un rival más. Lo fue desde la grada y también por sus dimensiones y características, agravada la situación por el calor, “lo vi claro que podíamos ganar, porque el Calpe empezó a acusar el trabajo hecho. La Murta empieza a pesar mucho a partir del minuto 70 y podía ser el momento propicio para jugadores como Gio o Jean Carlos”. “Son tres puntos más, pero esos puntos, ya lo podemos decir, nos dan una promoción; hay que ser ambiciones, tenemos que certificar la promoción en Callosa, si te ofrecen un bocadillo hay que cogerlo no sea cosa que no lo hagas y luego no lo tengas”, ha concluido.

Hubo aplausos de los jugadores para la peña, y reunión final antes de dirigirse a los vestuarios. Acudieron jugadores de las dos escuelas de fútbol de Xàtiva. Representantes de sus equipos saltaron al terreno de juego junto a los jugadores. Asistió al partido el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, acompañado de los concejales Nacho Reig y Vicent Lluch.

Derrota de l’Olleria

L’Olleria cayó derrotado por 0-2 ante el Redován, un equipo que lucha por los puestos de promoción de ascenso y que fue un duro rival para los de la Vall d’Albaida. Los alicantinos dejaron pronto sus intenciones en el partido y a los 20 minutos de juego Vela abría el marcador para el Redován. A la media hora de partido llegaba el segundo de los visitantes, anotado por Matías. Los de Miguel Ángel Mullor buscaron reducir distancias en el marcador, pero se encontraron con un rival que supo amarrar la ventaja hasta el final para llevarse los tres puntos de la Solana.