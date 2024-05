El PSPV denuncia que en Albaida llevan "24 horas sin suministro de agua"

"Albaida ha estado sin agua, desde las 22 horas del sábado, hasta aproximadamente las 00:00 del lunes. Y decimos aproximadamente porque, a estas alturas, a mitad mañana del lunes, el ayuntamiento todavía no ha sido capaz de emitir ningún comunicado oficial para certificar o constatar el efectivo restablecimiento de la red de agua potable". Así denuncian desde la agrupación municipal del PSPV el corte en el suministro sufrido este fin de semana en la localidad de la Vall.

También exponen que la situación "ha comportado indignación, molestias y posibles pérdidas económicas para comercios y establecimientos". "Los cortes de agua son constantes y repetidos en el municipio y se han convertido, desgraciadamente, en una reiterada pesadilla", prosiguen las mismas fuentes.

Asimismo, el secretario general del PSPV en Albaida, David Palací, apunta que “la situación es totalmente insostenible y, desde que se cambió de empresa concesionaria -a propuesta de Compromís-, hemos ido de mal en peor”. También expone que "el alcalde refirió, a las 23 horas de ayer, que todo se debía a una avería en un lugar de difícil acceso". No obstante, según Palací, “a pesar de que las roturas, reventones o averías no pueden preverse- lo que sí que está en mano de los responsables políticos es, como mínimo, informar puntual y oportunamente a la ciudadanía, aconsejarla y aportar soluciones de emergencia que palien o mejoran sus necesidades. Así pues, señala, “situaciones como la vivida ayer, obviamente, no se pueden repetir”.

“Además, los ciudadanos se han sentido totalmente abandonados. Algunos vecinos referían que ni la policía ni el servicio de atención al cliente de la empresa concesionaria contestaban el teléfono. Mientras tanto, el gobierno municipal ha permanecido 11 horas en un total y absoluto silencio, haciendo oídos sordos a los desesperados reclamos del vecindario (que exigía información respecto a la evolución del problema)”. -añade palací-

Para los socialistas, “es evidente que el partido popular no ha estado a la altura de las circunstancias; y, si había que parar el suministro durante tanto de tiempo, lo más correcto hubiera sido plantear, buscar o valorar alternativas (camiones cuba, tanques, etc). Los albaidenses y las albaidenses acudían en masa a las fuentes públicas (de agua no potable y no apta para el consumo) como último recurso para paliar la carencia de previsión y planificación”.

También comentan que "el malestar se ha hecho patente también en las redes sociales, donde se acumulaban los mensajes de indignación por el hecho de haberse cortado el agua un domingo, con los supermercados cerrados y coincidir con la celebración de las comuniones. Muchos negocios (especialmente los dedicados a la hostelería y la peluquería) se han visto gravemente afectados por unas averías". Y añade Palaci: “ya hace tiempo que hemos denunciado en el pleno del ayuntamiento, donde el estado de precariedad existente en el suministro y el mantenimiento de la red de agua potable es francamente lamentable”.

“Además, hemos hecho constar y nos preguntamos si, Aqlara, tiene la solvencia y dispone de la infraestructura y los recursos adecuados para garantizar y prestar el servicio que merece la ciudadanía albaidense. Una ciudadanía que, eso sí, paga religiosamente sus recibos; pero que observa diariamente, con total tristeza e impotencia, el deterioro de su calidad de vida", apostilla el portavoz socialista.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con los responsables del Ayuntamiento de Albaida para aclarar lo sucedido, sin éxito de momento.