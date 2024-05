Xàtiva confirma un nuevo artista del cartel de la Fira d'Agost

Los fans de la música "electrolatina" están de enhorabuena en Xàtiva. El ayuntamiento de la capital de la Costera ha confirmado este miércoles al cantante Juan Magán entre las actuaciones que formarán parte del cartel de la Fira d'Agost 2024 en el espacio escénico instalado en el campo de fútbol de la Murta.

El concierto tendrá lugar el sábado 17 de agosto y las entradas se pondrán a la venta a partir de este próximo lunes 27 de mayo a las 12 horas.

De momento, Magán (Badalona, 1978) se suma al homenaje al Rey del Pop "This is Michael", que pondrá la clausura de la Fira de este año, y a los grupos La Fúmiga, The Tyets y Lia Kali, que actuarán el viernes 16 de agosto en el marco de la NIt Jove. El ayuntamiento todavía tiene pendiente de confirmar otros recitales en la Murta.

El autor de "Bailando por ahí", una de sus canciones más populares, se dio a conocer en 2008 como miembro del grupo de música electrolatina Magán & Rodríguez en el año 2008. Español con nacionalización dominicana, Magán es cantante, DJ, remezclador, productor discográfico, compositor de canciones y letrista. Ha sido nominado a los Grammy.