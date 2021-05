El final del estado de alarma ha obligado a la Generalitat Valenciana a decidir nuevas medidas anticovid que han afectado al toque de queda, el aforo en la hostelería o las reuniones sociales. Sin embargo, estas no han cambiado para el sector de la música en directo, una industria que ya acumula pérdidas de 100 millones de euros solo en la Comunitat Valenciana.

"Estamos preparados, y la sociedad también, por eso, no entendemos por qué no podemos hacer una desescalada en condiciones", explica a Levante-EMV Sergi Almiñana, presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV), colectivo profesional que representa a más de 20 empresas vinculadas a la industria de la música en vivo. "Hemos demostrado que los conciertos son seguros si se cumplen los protocolos de higiene y distancia de seguridad. Ya hemos comenzado la temporada de festivales y de música y vemos que no hay cambios".

Actualmente, el aforo de los conciertos está limitado a un máximo de 2.000 personas sentadas en cuatro áreas separadas, según la última última normativa de la Generalitat. Para Almiñana, esta restricción de aforo "hace inviable la realización de muchos de los conciertos ya programados", por ello advierte que si la situación continúa así muchas empresas optarán por cancelar eventos. "Con este aforo es imposible sobrevivir para muchas empresas y autónomos del sector".

Según MusicaProCV, para este verano ya hay programados unos 200 eventos musicales entre julio y agosto, y podrían ponerse en juego si no se avanza hacia una relajación de las restricciones que afectan a los conciertos. Según ha adelantado a Levante-EMV, la plataforma ha pedido una reunión con la consellera de Sanidad Pública Ana Barceló.

"Viendo la baja incidencia de la Comunitat Valenciana en las últimas semanas y el ritmo de vacunación que llevamos, no entendemos por qué no hemos avanzado en los aforos. Lo ideal sería tener un plan de desescalada claro para el sector, así, las empresas podrían planificar de manera segura. Llevamos tres o cuatro meses pidiendo un plan que nos permita llegar al verano", reclama Almiñana.

Para MusicaProCV, este plan marcaría una evolución del aforo para poder llegar hasta las 5.000 personas en recintos donde se puedan mantener las medidas preventivas que indica la conselleria. "No estamos hablando de grandes aglomeraciones de personas, como las que podríamos encontrar en los festivales de música antes de la pandemia. Estaríamos hablando de unas 5.000 personas con todas las garantías de seguridad en ciertos recintos", señala Almiñana.

Hace un año, la plataforma publicó un informe sobre la situación del sector. En él, señaló que solo uno de cada 10 promotores valencianos consideraba que sobreviviría a la crisis económica generada por la pandemia. Además, calculó en 54,16 millones las pérdidas por la cancelación de 10.695 conciertos este año en la Comunitat Valenciana - Los empresarios piden un rescate y critican que no se les incluya en las ayudas que se conceden a salas y artistas