En apenas unos años, La Fúmiga se ha convertido en una de las bandas más populares de la escena musical valenciana y en valenciano. Su sonido festivo y charanguero y sus letras buenrrollistas y de digerible reivindación social y territorial han convertido al conjunto de Alzira en una de las apuestas más seguras del circuito de conciertos y festivales.

Pero su último paso musical ha provocado una reacción en las redes sociales que seguramente ni la propia Fúmiga esperaba. De hecho, José Beteta, uno de los dos cantantes de la formación ha publicado esta madrugada un mensaje bastante elocuente al respecto: “Després tothom preocupadíssim per la salut mental. Les animalaes que he llegit jo hui son de baixa per depressió”.

Versión solidaria

¿Qué ha ocurrido? El pasado lunes TV3 publicó en su página web un vídeo con la versión que La Fúmiga ha grabado para “La marató”, el programa solidario que cada año realiza la televisión pública catalana y en el que los artistas participantes suelen participar aportando una versión de alguna canción popular.

Y hay pocas canciones más populares que la que los de Alzira han elegido para su “cover”. Se trata de la “Macarena” de Los del Río, un tema que, pese a lo que pueda parecer, tampoco se aleja tanto del tono festivo del que suele hacer gala La Fúmiga sobre los escenarios.

Pero, además de esa proximidad, TV3 justifica la elección en que, con permiso de “Stayin’ alive” de los Bee Gees, “Macarena” es problablemente la canción que más vidas ha salvado ya que, según una investigación del Hospital Clínico de Barcelona, hacer un masaje cardiaco al ritmo de este tema mejora la reanimación.

También recuerda TV3 que el tema publicado en 1993 por Los del Río se convirtió en el éxito latino más vendedor de la historia de Estados Unidos hasta que fue superado en 2017 por la remezcla de “Despacito”. “En todos estos años, la Macarena ya ha aprendido a hablar catalán y sus profesores han sido el grupo de Alzira La Fúmiga. Y quien mejor que ellos para dar alegría (y cosa buena) a nuestros corazones”, concluye.

Metales y autotune

Efectivamente, lo que escuchamos en la versión grabada para “La marató de TV3” es una readaptación musical y lírica de tema original. Cambia la letra (y no solo de idioma) y cambia la música ya que La Fúmiga la lleva a su terreno dominado por los instrumentos de metal y las voces en autotune.

Durante un par de días, la publicación de esta versión pasó casi desapercibida, pero un mensaje publicado por la cuenta de Twitter “Música en valencià” encendió la mecha. Y eso que este mensaje era de apoyo a la versión: “Notició: Torna la Macarena! Per sort, ho fa en valencià i de la mà de la Fúmiga”.

Aunque algunas respuestas de este “tuit” son favorables a la iniciativa de La Fúmiga, parece que hay más de los que rechazan la versión.

Los hay que responden en contra de forma más o menos moderada (“Aquestos xicons ho fan tot amb gràcia però era una cosa sense la que podia viure”, “Xe, això és precís?”, “Ho sent però, malament és poc. Potser ens hem quedat sense cançons boniques per a fer-ne una versió en valencià? ”, “han aconseguit que encara siga pitjor del que era gràcies a l'autotune i a l'inexistent sentit del ridícul”) pero también quien recurre a algún insulto o término escatológico para hacer pública su opinión.

La decadencia del país

Hay quienes incluso han hecho una lectura política de la propuesta musical de La Fúmiga: “D'Obrint Pas a la Fúmiga no hi ha només un canvi d'estil (visca el paxangueo). És una de les expressions culturals més concretes del canvi en l'imaginari d'un poble que resisteix i combat a un que té prou amb reivindicar-se alegre, festiu i comboiant”.

Como suele ocurrir en estos casos, el “beef” sufrido por La Fúmiga a cuenta de “Macarena” también ha conllevado una reacción de defensa al grupo y a su propuesta musical: “A mi hem pareix innovador i diferent,no fa falta que tota la gent desprecie aquest grup per escoltar tan sols açò que per a gustos colors.Quan tenen també 2 discos meravellosos” o “A mi em pareix molt guai el que han fet! Que voleu que vos diga...la gent que més critica, si la canten en concert, seran els primer que la cantaran i la ballaran, no tinc cap dubte”.

Aquí puedes ver el vídeo de "Macarena" de La Fúmiga grabado por TV3

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/marato/macarena-per-la-fumiga/video/6184939/?ext=SMA_TW_F4_CE24_