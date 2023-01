La dibujante valenciana Ana Penyas publicará a finales de este mes en Estados Unidos Estamos todas bien, el trabajo con el que logró el Premio Nacional del Cómic 2018. Lo hará a través de Fantagraphics, una editorial norteamericana de cómics underground, antologías de historieta clásicas, revistas, novelas gráficas y cómic erótico fundada en la década de los 70 del pasado siglo cerca de Seattle, en el estado de Washington.

«Esta conmovedora biografía gráfica es un homenaje a las abuelas de la artista y a una generación de mujeres que lucharon en silencio durante más de cuarenta años de dominio fascista en España», explica la editorial en su página web sobre este libro.

«Las abuelas de la artista Ana Penyas, Maruja y Herminia, viven solas en sus respectivos pueblos españoles, en gran medida desatendidas por sus hijos y familiares, que nunca la visitan. Pero cuando Ana va a verlas, se da cuenta de que estas mujeres, cuyas existencias cotidianas ahora parecen mundanas, vivieron de primera mano un período increíblemente tumultuoso y fascinante de la historia española», añade Fantagraphics sobre We’re All Just Fine, título con el que la novela gráfica de Penyas se venderá en Estados Unidos por 24,99 dólares.

«Combinando collage y dibujos toscos a lápiz, y mezclando pasado y presente, Penyas ofrece un homenaje decididamente feminista a las vidas olvidadas y los legados de sus abuelas», concluye la editorial.

Del fanzine al premio nacional

Nacida en València en 1987, Estamos todas bien fue la primera incursión en el cómic de esta ilustradora graduada de Bellas Artes y colaboradora al inicio de su carrera en varios fanzines, un trabajo que, según ella misma reconocía, le sirvió para crear el cómic con el que ganó el Premio Nacional de 2018.

Este galardón fue también el primero que recibió una mujer y dio a conocer un estilo personal en el que Penyas combina el dibujo, el collage y la fotografía para hablar sobre la memoria del pasado y el lado tenebroso del progreso, algo que también aparece en otros cómics posteriores como En transición o Todo bajo el sol, una obra en la que Penyas hablaba de la corrupción, la precariedad, el desarraigo, la gentrificación, la gerontofobia, la pérdida de las tradiciones y de los paisajes y la destrucción de la comunidad.

«No sé si decir que fue complicado sobreponerme al éxito de Estamos todas bien», reconocía Penyas en una entrevista a Levante-EMV. «Era consciente de que quedarme paralizada por las expectativas que había creado no tenía mucho sentido, sería absurdo no haber seguido produciendo. Pero había algo que me abrumaba, que me generaba muchos nervios».