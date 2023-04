La Fira del Llibre de València, que es celebrarà del 27 d’abril al 7 de maig en els Jardín de Vivers de la ciutat, es prepara per rebre alguns dels personatges i autors més populars de literatura infantil. Els més menuts de la casa tindran l'oportunitat de conèixer en persona alguns dels seus personatges de ficció favorits com l’Osito Tito que serà el primer en visitar La Fira del llibre el pròxim 29 d’abril a les 11h.

D’un altra banda, podran gaudir del Grúfalo que estarà a la Fira l’1 de maig a les 12h.

Dos veterans

Els menuts (i no tan menuts) de la casa, tindran l’oportunitat de fotografiar-se amb els veterans Asterix i Obelix que visitaran La Fira l’1 de maig i estaran passejant per tot el recinte a partir de les 12h de migdia.

Per últim, l’entranyable ratolí Gerónimo Stilton signarà exemplars a les xiquetes i xiquets el dia 7 de maig en Espai Obert de 12h a 14h.

A més a més, la Fira comptarà amb la presència de Roberto Santiago, l'autor de la col·lecció de llibres Los Futbolísimos, així com amb Miriam Tirado, escriptora i consultora de criança que presentarà El hilo invisible, el seu últim llibre infantil sobre vincles emocionals.

Altres escriptors de renom en el gènere infantil com Pedro Mañas i David Sierra, els creadors de la popular sèrie de contes d’Anna Kadabra, també signaràn llibres a la Fira. L'últim llibre es titula "Anna Kadabra 11. La feria de las sombras".

El nou llibre de Minimoni

Pel que fa a literatura infantil en valencià, destaquen Rocio Bonilla, que presentarà Què És Aixó de L'amor, Minimoni? un llibre per a reflexionar sobre l’amor i l’estima amb el seu personatge més tendre.

També destaquem a l’autor Ximo Cerdà que presentarà El secret del contacontes, una aventura d’autoconeixement personal ubicada en escenaris retrofuturiste.

La Fira del Llibre de València és una de les cites literàries més esperades de l'any, i aquesta edició no serà una excepció. La xicalla podrà gaudir de diverses activitats, tallers, contacontes, actuacions musicals, així com d'un ampli catàleg de llibres per a tots els públics.

La 58a edició de la Fira de València es celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig als Jardins de Vivers, i serà punt de trobada per a llibreries, editorials, organismes públics i institucions que presentaran les últimes novetats editorials.