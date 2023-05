Blanca Paloma ya forma parte de la historia española de Eurovisión. La ilicitana se convirtió este sábado en la primera valenciana en cantar en el festival de la canción, con su «Eaea», una nana de reminiscencias lorquianas, un «flamenco pop electrónico», con una potente puesta en escena que gustó de manera diferente al jurado profesional y al público europeo del televoto.

«EaEa» quedó en la posición número 17, estando dentro del top 10 para los jueces (que le dieron 95 puntos) pero la última de las 26 candidatas para el público, que solo otorgó a España cinco puntos, formando el total de 100 que obtuvo Blanca Paloma. La posición final quedó lejos de las encuestas y las expectativas que durante todos los días previos la colocaban en la parte alta de la clasificación. La victoria fue para Loreen —primera mujer en ganar dos veces, que devolverá el festival a Suecia, para celebrar los 50 años del «Waterloo» de Abba—; seguida de cerca por el finlandés Käärijä, el favoritísimo del público.

Pese a no conseguir el resultado esperado —y lejos del tercer puesto de Chanel en 2022—, el de Blanca Paloma es el segundo mejor resultado de España en los últimos 10 años, solo superado por la primera ganadora del Benidorm Fest. No obstante, lo cierto es que «EaEa», a pesar de ser una propuesta muy estudiada e interpretada de forma perfecta, no conectó con los eurofans. «Hemos llegado hasta aquí con una propuesta muy arriesgada, preparados para todo, para ganar y para lo que ha pasado también. No es malo», afirmaba Blanco Paloma, la madrugada del sábado al domingo.

Asimismo, defendió el papel de canciones como la suya. «Animo a que futuras candidaturas no dejen de presentar propuestas arriesgadas. Se tiene que hacer poco a poco y aquí está la semilla plantada», afirmó la cantante. Entre otras cosas, reconoció que «quizás el concurso no esté preparado para el espacio íntimo y de trance» que proponía «EaEa». También aseguró que el flamenco «se tiene que seguir exportando». «Aún queda mucho por hacer», concluyó.

«Me quedo con la valentía de haber traído a Eurovisión algo tan arriesgado y con la experiencia para toda la vida. Ya he ganado por haber venido. Estoy feliz con cada una de las actuaciones que hemos hecho aquí; llevábamos muchos meses preparándonos para esto, lo hemos dado todo hasta el último momento», añadía la cantante, en declaraciones a RTVE.

Después de Eurovisión, Blanca Paloma también habló sobre su futuro más inmediato. Avanzó que ya ultima la grabación de su primer disco y que este verano presentará todas las canciones en una gira que ya tiene varios conciertos cerrados.

El Benidorm Fest 2024 se pondrá en marcha con actividades este verano

La Generalitat y RTVE ya trabajan en el Benidorm Fest 2024, de donde surgirá la propuesta española que irá a Suecia. La semana pasada, ya se publicaron las bases y entre las novedades aparece el «Benidorm Summer Fest». Se trata de una edición veraniega del festival, que ya habrá este estío, con la colaboración del sector privado, a través de Fotur y Conhostur-Abreca. También habrá una «gala de navidad». Para el próximo Benidorm Fest, las candidaturas —con intérprete o solo las canciones— pueden presentarse hasta el 10 de octubre, y se seleccionarán 16 participantes y seis suplentes. Para el presidente Ximo Puig, «apostar por eventos internacionales como éste es defender el potencial de nuestra tierra, el crecimiento económico y el progreso social»; mientras que el director general de Turismo, Herick Campos, destaca que el Benidorm Fest ya está consolidado». Sobre la actuación de Blanca Paloma, Puig apuntó que «ha dejado el listón muy alto».