Un total de 55 cines de toda la Comunitat Valenciana se han acogido al programa Cine Sénior, que ofrece sesiones a tan solo dos euros a las personas mayores de 65 años.

Será cada martes y, gracias a esta iniciativa del Ministerio de Cultura, pagarán un precio reducido más bajo que el día del espectador o cuando se celebra la «Fiesta del cine» para ver una película. De hecho, casi por lo que suele costar ver una, pueden disfrutar de tres la misma tarde.

Ayer, día en el que la medida se estrenaba, las primeras sesiones de las 16:00 horas ya contaban con personas que habían decidido aprovechar. La hora no invitaba a salir a la calle, pero sí a pasar la tarde en las frescas salas de cine.

«Me parece muy bien, porque con lo caras que son las entradas y lo bajas que son las pensiones y los salarios... es una manera de hacernos volver al cine, sobre todo a los que nos gusta mucho. No vengo tan seguido como querría; ahora lo haré más», afirmaba César, en unos cines del centro de València.

Como él, otras personas de la cola también se acercaron al saber la noticia. «Es muy de agradecer, me lo han pasado, he ido a la playa y he decidido venir después», decía Ana.

«El otro día quisimos venir y ya no pudimos, y hoy hemos decidido aprovecharlo. Algo bueno debe tener esto de la edad, ya que vamos perdiendo facultades y otras cosas, por lo menos que haya alguna alegría», apuntaba, por su parte, María José.

Una opinión parecida tenía Francisca, aunque ella se llevó la sorpresa al pagar. «¡A nuestra edad, ya era hora de que nos tocara algo! ¡Me ha dado una alegría que no te puedes ni imaginar, lo veo muy bien! He venido con mis nietas para darles una tarde ‘mona’ y encima me ha salido más barato...», contaba.

«Nos parece perfecto, ideal, vendríamos todos los días y lo deberían hacer en todos los municipios. Otro día igual nos quedamos a otra sesión», decían Isabel y Mari Carmen. También es una medida «estupenda» para Vicente. «Cuando más gente se entere, vendrán más y con la calor que hace, vale la pena», opinaba.

Las personas beneficiarias han podido ver esta semana películas como Indiana Jones, Te estoy amando locamente, Vacaciones de Verano o Una vida no tan simple, ahora en cartelera, a falta de que se sumen los estrenos de este viernes.

55 cines de la Comunitat Valenciana

En concreto, forman parte de Cine Sénior un total de 55 salas valencianas: 29 en la provincia de València, 23 en Alicante y tres en Castellón. Algunos cines que entran son los Lys, Babel, Cinestudio d’Or, Kinépolis, Cinesa o los ABC, entre otros.

El Gobierno justifica esta medida porque las personas de 65 años o más son la franja de edad «que más está tardando en retomar los hábitos de asistencia al cine en salas previos a la pandemia».

Mientras casi la mitad de jóvenes de 20 a 24 años han ido a una sala al menos una vez en 2021 o 2022 (el 49,3 %), en la población de más edad el porcentaje se desploma hasta el 6 %, apuntan las mismas fuentes.

Presentar el DNI

El programa —que cuenta con un presupuesto de 10 millones para este 2023— se enmarca en los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por la covid-19, y se suma a las ayudas directas que ya recibieron las salas, que todavía no han recuperado las cifras de asistencia previas a la pandemia.

Las entradas a dos euros solo se expiden en las taquillas de los cines —no pueden adquirirse online para este descuento—, previa identificación de la persona y la acreditación de su edad (con DNI).