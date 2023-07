"Ahora nos tocará buscar un sitio para dormir esta noche". La alicantina Macarena Navarro, que vive actualmente en Cartagena, ha sido la primera aspirante en obtener la pegatina azul en el castin de Operación Triunfo realizado durante el día de hoy en Feria València. Sólo habían transcurrido tres o cuatro minutos desde el inicio de la prueba cuando uno de los jurados le ha entregado el distintivo que acreditaba su pase a la fase 2, que se realizará mañana a puerta cerrada en el mismo lugar.

No es la primera vez que la joven de 32 años se presenta a esta prueba. Ya lo hizo antes de la pandemia. "Me quedé en blanco", recuerda. Años antes, cuando sólo tenía 9 años, ya acudió al primer castin en Barcelona con su madre. "No podía ni estar en la cola porque no tenía la edad. He estado en varias pruebas de otros programas, pero siempre he recibido un no", explica la primera seleccionada, quien añade muy emocionada que "ahora es el momento porque siempre he estado luchando por la música, pero nunca había tenido la oportunidad". Ella ha optado por un pasodoble de carnaval gaditano, que, en sus palabras, "era muy arriesgado y pensaba que no gustaría, pero, cuando se ha levantado y me ha puesto la pegatina, no me lo podía creer".

Macarena ha estado esperando desde las cinco de la mañana junto a su amiga Pilar. "Está de vacaciones y no ha dudado en acompañarme", explica. Pilar reconoce que siempre ha confiado en ella y "no voy a dejar de hacerlo nunca". "Cuando me ha enviado el vídeo y me ha dicho que ya tenía la pegatina, yo estaba desayunando y he venido corriendo", explica.

Tras ella centenares de personas esperaban en la cola el momento en el que les tocara interpretar durante un mínimo de 20 segundos una de las 50 canciones seleccionadas por el programa, que se podrá ver a finales de año en la plataforma Amazon Prime. "Estamos alucinando con la cantidad de gente y el talento que tiene este país. El formato ha descansado durante tres años y los aspirantes se han regenerado", reconocía la directora del programa, Noemí Galera, minutos antes del inicio.

Galera reconoce el éxito del programa a pesar del paso de los años. "Por las mañanas, llamo a la productora por si no hay gente en la ciudad, pero siempre hay. Es un formato perfecto, que se va adaptando a los cambios y se va actualizando", reivindica.

Ana Tébar, vecina de Alicante, también ha sido una de las primeras seleccionadas. "Ha sido una oportunidad maravillosa. He venido a probar y aquí estoy", explica la joven, quien añade que "ha pasado una noche llena de nervios y lleva en la cola desde las cinco de la mañana".

Calor y botellas de agua

A pesar de las altas temperaturas, los asistentes no han querido perderse esta oportunidad de demostrar su talento y poder conseguir la pegatina tan ansiada. Muchos habían estado esperando durante horas cargados con botellas de agua, paraguas y sombrillas para combatir el calor. Sin embargo, otros habían tenido más suerte, ya que, al recibir el "Pase Prime" por parte de la directora tras presentar un vídeo en redes sociales, accedían directamente. "Envié el vídeo para ver si había suerte. Recibí un mensaje de la directora para que acudiese al castin. Hoy no ha habido suerte, pero me volveré a presentar", explicaba Diego Rincón, de 22 años, que ha acudido por primera vez a la prueba.

Claudia Barbado, de Murcia, también envió dos vídeos a través de Tik Tok. "Había muchos nervios porque ha sido mi primer castin. No ha podido ser", indica. Sin embargo, Mía Collado, de 20 años, ha tenido más suerte, ya que ha conseguido acceder a la fase 2. "Subí cinco vídeos el mismo día. A los dos días había recibidio un mensaje de la directora, en el que me decía que había obtenido el "Pase Prime". Llevo un mes preparándome", explica.

A pesar de que parte de los asistentes procedían de la Comunitat Valenciana, también hay gente de otros puntos de España. Es el caso de Andrea Carrasco, vecina de Cartagena. "Era la ciudad que más cerca me pillaba y he venido por probar suerte. Sin duda, lo volveré a intentar", reconoce.

Durante varias horas, las caras de algunos presentes reflejaban tristeza, mientras que otros mostraban orgullosos su pegatina azul. Aunque no hubiesen sido seleccionados, ellos ya habían ganado. Y con ellos también gana la música.