"Poneos el delantal". Sólo tres palabras han conseguido revolucionar a los 71 niños de entre 8 y 12 años concentrados durante esta mañana en el NH Valencia Center. Desde bien temprano, los más pequeños esperaban en el hotel para poder demostrar sus habilidades culinarias ante el jurado del castin de la décima edición de "MasterChef Junior" y conseguir, así, la cuchara de madera. Hoy no importaba madrugar.

Los pequeños chefs -muchos de ellos bastante nerviosos- han empezado a sacar sus delantales y gorros de cocinero de sus mochilas. Sólo tenían 30 minutos para emplatar sus menús, que, posteriormente, han sido degustados por tres cocineros. Hamburguesas, arroces, croquetas, comida oriental e, incluso, tartas adornadas con el logo del programa han sido algunos de los platos que los más pequeños han presentado al jurado. De sus bolsas y neveras salían una infinidad de productos, que los aspirantes sabían colocar en su plato de manera perfecta. "Es un bizcocho de zanahoria con frosting. Lo he decorado con pequeñas zanahorias de mazapán porque estamos en València y es un producto típico", explicaba el pequeño chef Daniel Martorell. Con sólo diez años, ha querido cuidar todos los detalles: "He puesto el logo de MasterChef, que lo he hecho de chocolate con leche", indicaba de manera tímida. Reconoce que le encanta la cocina. En sus palabras, "de mayor me gustaría ser comentarista de partidos de fútbol, cantante o cocinero".

Muchos de los niños iban cargados con maletas o neveras, algunas de ellas incluso más grandes que los propios aspirantes. Es el caso de Inés Cantero, quien ha dedicado su plato a una amiga gallega. "Voy mucho y ella siempre lo hace", explica. No obstante, ha decidido darle un toque personal: "Lo he acompañado de un aperitivo porque le das un bocado y es como si estuvieras allí". Como muchos de los presentes, ella también quiere ser cocinera cuando sea mayor. "Mi padre falleció cuando yo tenía dos años. Mi madre siempre me decía que él cocinaba muy bien y me animaba a superarlo, así que, si entro en el programa, me gustaría dedicárselo a él", reconoce.

Tras emplatar los platos, la directora del castin, Esther González, ha pronunciado el tradicional "manos arriba". "Mucha suerte a todos y que empiece la cata", ha añadido González. Tras ello, ha sido el turno del jurado, quien ha degustado cada uno de los platos y los ha valorado según el sabor, la creatividad o la textura. Sólo unos pocos han conseguido la cuchara de madera para la siguiente fase. Así, durante la tarde de hoy, los seleccionados deberán realizar una entrevista y cocinar un plato.

"Ellos son la generación 'MasterChef'"

El castin de la décima edición de este programa culinario infantil se celebra durante estos días en Madrid, Barcelona, Sevilla y València. "Esta es la segunda parada. Nos encanta venir porque conseguimos unos resultados estupendos y siempre conseguimos muchos aspirantes valencianos", explica la directora del castin.

Una vez abierta la convocatoria, las familias han tenido que responder un formulario con varias preguntas y enviar varios vídeos presentándose y cocinando algunos platos. "Se presentan miles de niños, pero el equipo sólo elige a unos 70 aspirantes en cada ciudad, que son los que hacen el castin presencial. Aquí también tenemos que seleccionar a los que consideramos que son mejores porque sólo pueden pasar 25 a la última fase en Madrid, donde escogeremos a los 16 concursantes", indica.

El programa celebra este año su décimo aniversario, un hecho que, en palabras de la directora, "es un logro". "Todos estos niños son la generación "MasterChef" porque ellos nacieron y ya estaba este programa", reivindica. En este sentido, "ellos ya aprendieron que la cocina era otra cosa distinta porque los referentes son muy diferentes".