Cerca de mil personas se han concentrado esta tarde a las puertas del auditorio municipal de Torrent para denunciar la eliminación del nombre del líder del grupo Al Tall de l'Auditori y prestar así su apoyo al musicólogo Vicent Torrent.

La concentración, bajo el lema "T'estimem, Vicent! A un home que ve del poble, ningú fa baixar la cara", ha contado con el apoyo de distintas plataformas como Acció Cultural País Valencià, Plataforma per la Llengua, Escola Valenciana, Col·lectiu Ovidi Montllor y Societat Coral Micalet. No han faltado de Esquerra Unida, Rosa Pérez; o el ex president de Les Corts, Enric Morera. Las pancartas "Prou de censura, visca la cultura" envolvían la manifestación.

Vicent Torrent, quien ha recibido una gran cantidad de muestras de apoyo durante estos días a través de distintos canales, se ha mostrado totalmente emocionado por el cariño recibido no sólo por los vecinos y vecinas concentrados en el lugar, sino por la sociedad en general. En su intervención ha dado las gracias al ayuntamiento actual porque "si antes había un centenar de personas que sabían que el auditorio llevaba mi nombre, ahora lo saben miles más". Asimismo, también ha puesto énfasis en que "es preciso que nos movilicemos en cada cuestión que hagan y no corresponda. No tienen que gobernar no solo por los suyos, sino por todos. Soy hijo de gente de derechas, pero quería recomendarles que construyeran una derecha valenciana civilizada que amara la tierra y el amor a la cultura. Que la gente de derechas no fanática piense que todos somos iguales. Al auditorio le han quitado mi nombre, pero mi apellido no", ha finalizado entre vítores de: "¡Eres eterno!".

El cantante y representante del Col·lectiu Ovidi Montllor, Pau Alabajos, y el representante de Acció Cultural País Valencià, Toni Gisbert, han denunciado que la supresión del nombre supone "censurar el nombre de un artista torrentino de reconocido prestigio y proyección y dejar en la despersonalización nuestro auditorio, que ellos quieren sin nombre". Además, han lamentado que "lo han hecho sin dar la cara, a escondidas, sin pasar por un pleno del Ayuntamiento donde están todos los concejales, que son los representantes de la voluntad popular". "Saben que lo que quieren hacer es un insulto al pueblo de Torrent y a uno de sus hijos más ilustres, es un insulto a la cultura".

Alabajos y Gisbert han expresado que "por culpa de PPVOX, Torrent será conocida como la capital de la censura, de la prohibición, de la incultura, del antivalencianismo. Y Torrent no es así".

Durante el acto, en el que La Muixeranga La Torrentina ha elevado sus tradicionales torres humanas en diversas ocasiones, también han tomado la palabra varios miembros del grupo Al Tall, Miquel Gil, Maribel Crespo, Jordi Reig y Ximo Caffarena, para denunciar la situación vivida en la localidad.

"Es una vergüenza"

"Lo digo bien alto y claro: Esto es una vergüenza. Es una vergüenza que se utilice el poder que dan los votos para perseguir a una parte de la población, para censurar a un hijo ilustre del pueblo, para intentar borrar -y digo borrar porque no lo conseguirán nunca- una figura a quien deberían estar homenajeando", ha reivindicado Miquel Gil, quien ha añadido que "a un hombre que viene del pueblo, nadie le hará bajar la cara".

En este sentido, Maribel Crespo ha señalado que "la cultura nos hace humanos y mejores porque la persecución y la censura de la cultura es una tragedia y un atentado contra lo mejor de nosotros". "El pueblo valenciano ha sufrido mucho, pero si pudimos superar Almansa y la dictadura franquista, seremos capaces de contestar a este nuevo gobierno antivalenciano que quiere hacer desaparecer a Vicent Torrent y con él toda la cultura del pueblo valenciano". En ese sentido, también ha explicado que "este cambio solo nos remete a un sistema represivo, como si volviéramos a la casilla de salida. Es una pérdida de identidad histrica".

Por su parte, Jordi Reig ha asegurado que milita en Al Tall desde 1986 y dejado claro que "yo soy Vicent Torrent porque desde que lo conocí, lo tomé como modelo de conducta. Esta agresión ha sido fea, tan fea como moralmente feos serán los agresores. Tenemos que denunciar las malas acciones de esta gente. Ni un paso atrás".

En ese sentido, Ximo Caffarena ha manifestado que "el fuego ultraderechista quiere arrasar nuestra cultura y convertir en ceniza el nombre de nuestros representantes. Gracias Vicent por tu trabajo y por tu vida dedicada a la cultura".

Por su parte, Manolo Miralles, quien no ha podido acudir a la concentración, también ha querido enviar su mensaje a través de audio: "Yo también soy Vicent torrent en estos momentos tan indignos. El ataque va a todo el país valencia y la cultura". También ha declarado que retirar el nombre al auditorio es ser "més burros que tacó". Vicent siempre ha tenido muy claro que es lo que había que hacer. Torrent se merece presumir de un vecino de la potencia de Vicent. Puede ser que estén barajando ponerle el nombre al auditorio de Caudillo o yo que sé".

Impulsores del nombramiento

El consistorio torrentino le otorgó el nombre a l'Auditori el pasado 2016, cuando Jesús Ros (PSPV) estaba en la alcaldía. Los socialistas contaron con el apoyo de Compromís, grupo del cual partió la petición, y de Guanyem. Ros también ha aprovechado el acto para hablar de la figura de Vicent Torrent.

También se ha sumado a estas palabras Xavier Martí, portavoz de Compromís-Podem-EUPV: "Han actuado como jueces y ellos deciden quien es valenciano y a quien hay que erradicar. El actual gobierno borra a los que no piensan como ellos. Esta intolerancia es el reflejo de una actitud sectaria".

Canto colectivo

Otro de los momentos más emotivos se produjo cuando el público concentrado a las puertas del auditorio interpretó la letra de "To Canya", una de las canciones más conocidas y simbólicas del grupo como "homenaje sencillo, emotivo y popular a nuestro querido Vicent Torrent".

Devolver "su nombre original"

La nueva Junta de Gobierno Local de Torrent, integrada por el PP y Vox, acordó esta decisión hace unos días alegando que se pretende devolver "su nombre original" al auditorio. Además, consideraban que se trata de "un agravio comparativo hacia otras personas de la cultura torrentina y valenciana, que han investigado nuestro legado musical y que son igualmente merecedoras de reconocimientos semejantes".

La alcaldesa de la localidad, Amparo Folgado, ha emitido un comunicado esta mañana, en el que señala -en referencia a la concentración-, que "celebramos que, ocho años después, el PSOE y sus socios rindan tributo a uno de sus referentes culturales, y del catalanismo en la Comunitat Valenciana, como es Vicent Torrent". Los populares lamentan en el escrito que, en ocho años de gobierno socialista, no han rendido ningún homenaje al artista, pero "ha sido cumplir con su promesa electoral el PP en Torrent de recuperar el nombre del Auditori de Torrent, y acordarse la izquierda de Vicent Torrent". Además, añaden que "por fin, va a visitar la sala que ha llevado su nombre durante 8 años, pero que nunca visitó y en la que nunca contó con ninguna placa conmemorativa ni en el que se le rindió ningún homenaje".