Adrián Martín, conegut internacionalment com la "drag queen" Choriza May, va decidir l'any passat donar-li una nova oportunitat a Guadassuar, la localitat on va patir assetjament escolar quan era menut. Primer ho va fer participant com a "cap de dansa" en la Setmana de Danses de Guadassuar. Ara torna a retre homenatge a este xicotet municipi de la comarca de la Ribera amb el seu nou tema "El Bolero de Guadassuar", una versió d'una de les cançons més conegudes a la seua localitat, la qual mescla amb música electrònica.

Amb este nou "hit", Choriza torna a apostar per la música en valencià. "Este tema naix per la passió que tinc al meu poble i per la meua voluntat de seguir creant música. Crec que és un cançó que encanta i que s'ha convertit en un emblema que es balla en tota la Comunitat Valenciana", explica Adrián. Ell mateix ha ballat infinitat de vegades este tema en el grup de dansa del seu poble. L'objectiu d'esta cançó és més que evident: "Vull que esta cançó arribe als escenaris internacionals i es balle en les discoteques". Es tracta d'una cançó que mescla el so tradicional de la dolçaina amb la música electrònica. “Sempre m’ha interessat molt el folklore valencià, les danses i la seua música. De menut formava part del grup de dansa tradicional del meu poble i ballàvem a les cavalcades. Ara tinc l'oportunitat i les ferramentes per a fer realitat aquests somnis i idees”. Choriza May, la reina del glamour marcará el paso en Guadassuar Foment del valencià A través d'esta versió, l'artista pretén apropar la tradició i cultura valenciana a un públic que no està familiaritzat amb el folklore de la terreta i anima als drags valencians a celebrar la seua llengua i cultura. “Jo faig la música que m’agrada escoltar i, si tinc l'oportunitat de fer-la en la meua llengua, encara millor”, reivindica Choriza, qui afig que "me’n vaig a dormir molt tranquil·la si puc aconseguir que sone música valenciana a les discoteques de tot el món, ja que l’art i la llengua són una combinació molt forta que uneix a les persones i ens empodera". Recorda que cal sentir-se "orgullosos" d'esta llengua que, en les seues paraules, "està en el seu millor moment" i, a més, reivindica que "tenim les ferramentes que necessitem i em fa molta il·lusió vore cada vegada més travestis als escenaris fent espectacle en valencià". Així, el so de la dolçaina i la música electrònica permet que l'oien es transporte al poble, a les festes i a la ruta del bakalao". Equip valencià Un equip de valencians han format part d'esta nova aventura de l'artista. Per a ell, "els valencians tenim molt d’art i molt de talent. Per això, sempre que puc m’agrada comptar amb artistes valencians als meus projectes perquè tots compartim la passió per la llengua i la cultura”. "Nada de ‘love is love’, pedimos que dejéis de pegarnos y acosarnos" La cançó ha sigut produïda pel productor i compositor Manu Bartoll de Vila-real. La part instrumental de dolçaina ve de la mà de Samuel Gómez, dolçainer amb més de 20 anys d’experiència d’Algemesí i que viu al poble de Choriza, Guadassuar. Fins i tot "l’outfit" a la portada del single ha sigut dissenyat i cosit per un dissenyador valencià amb teles tradicionals valencianes.