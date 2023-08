España ha hecho historia en la Beatbox Battle World Championship de Berlín (Alemania), el Mundial en el que este mes de agosto han participado 150 beatboxers de 40 países.

Se trata de una disciplina musical que crea ritmos y bases -beats- con sonidos creados directamente con la boca. La cita internacional no se celebraba desde hace cinco años y el equipo español fue uno de los más numerosos y también de los que más ha destacado.

Como apuntan desde Spanish Beatbox, en total 15 participantes han representado a España en seis de las siete categorías disponibles, aunque había un total de 28 beatboxers clasificados para el mundial. Entre ellos, ha destacado el papel de dos valencianos, conocidos en la escena del beatbox como los son Juls y Cobli.

La joven de Paterna Juls -Julia Forner- llegaba siendo la actual campeona de España y ha quedado en el top 4 en la categoría de solo femenino, después de ‘batallar’ contra la búlgara Pe4enkata.

Según explica a Levante-EMV, primero tuvo que pasar un ‘filtro’, en el que las participantes debían mostrar sus bases de dos minutos y, después, las ocho finalistas hicieron batallas de tres minutos, con dos intervenciones de minuto y medio cada una. Aunque el beatbox bebe mucho de la improvisación -el freestyle-, a la competición Juls fue con muchas bases preparadas desde casa.

Explica que, para prepararse, los últimos meses le ha dedicado «unas cuantas horas cada día, para hacer canciones».

«Aunque con un poco de estrés, la experiencia de Berlín ha sido increíble. Al principio me daba un poco de vergüenza, porque siempre he estado con la comunidad de España, que es genial, pero he podido conocer otros estilos y a gente de Francia, Túnez, Bulgaria…», reconoce la joven de 24 años, que ya lleva una década inventando beats.

Asimismo, destaca que la participación femenina crece cada año y que las chicas, además, «tienen un nivelazo». Para eso, según explica, hace falta hacer horas y horas de freestyle, donde acaban apareciendo nuevos sonidos que hace con la boca y luego puede integrar en canciones.

Por otro lado, en el equipo español también estaba Cobli -Pablo Mora-, de Benimàmet, que quedó entre los 16 mejores del mundo también en solo, la categoría individual (pues hay otras con equipos de dos o tres personas). Cobli ya cuenta en su palmarés con varias competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, y destaca que España ya tiene una gran comunidad de beatboxing, lo que se evidenció en la competición de Alemania.

«Fui a disfrutar y no me esperaba el buen resultado; fue una locura y más en esa categoría, que es más complicado. De la experiencia me quedo con todo lo que he aprendido. Conoces en persona a mucha gente que normalmente ves en vídeo; te dan consejos; compartes ritmos… son cinco días haciendo beatbox y vuelves con una evolución increíble», asegura el joven de 30 años.

Otros españoles que participaron en esta cita internacional han sido el alicantino B-room, Gako, Juano, Idem, Igitat; Cartoy, Lou’G, Shadowless, Zerpa y Lbeats. También estuvieron Cardona, Skelem y Fabi Boss.

Spanish Beatbox destaca en la Beatbox Battle World Championship de Berlín «España se ha posicionado entre los países líderes gracias a las actuaciones de sus 15 representantes».