La Mostra de València-Cine del Mediterráneo, que se celebrará del 19 al 29 de octubre, ha dado a conocer los primeros seis títulos de los doce que competirán este año por la Palmera de Oro del festival. Procedentes de rincones geográficos tan diversos como Siria, Marruecos, Palestina, Francia o Italia, llegan también con el aval de los principales festivales internacionales (Cannes, Berlín, Róterdam, Karlovy Vary…).

Si algo distingue este año la Sección Oficial del Festival es la diversidad, tanto a nivel formal (comedia, cine fantástico, formatos híbridos…) como temático, puesto que los films seleccionados abordan cuestiones que van de las relaciones homosexuales en la lucha cotidiana del pueblo kurdo por la supervivencia.

En todos los casos se trata de películas que tendrán su estreno nacional en València y que contarán en su presentación en el festival con la asistencia de sus directores y equipos artísticos.

Una Palmera de Oro con 30.000 euros

Todos los films de la competición, que volverá a contar con representación paritaria de directoras, pugnarán por el premio de 30.000 euros de la Palmera de Oro, al cual se suman otros 15.000 destinados a la distribuidora que estrene la película en España. Además, la Palmera de Plata-Premio Especial del Jurado está dotada con 20.000 euros.

‘Fireworks’ es uno de estos títulos que se presentarán. Es el debut detrás de la cámara del actor Giuseppe Fiorello. Basada en hechos reales, su acción transcurre a principios de los años 80, y cuenta la compleja relación entre dos chicos sicilianos que se ven sometidos a las presiones de un entorno social que no acepta su amor.

La película pasó por el Festival de Karlovy Vary y ha obtenido en su país el premio Nastro de Argento al mejor director emergente y el Globo de Oro italiano a la mejor ópera prevalece.

‘Desiertos’ es una peculiar comedia marroquí, dirigida por el actor Faouzi Bensaïdi, que sorprendió en la última edición de la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes.

Por un lado, por su brutal crítica a la situación económica del país, que vehicula a través de dos empleados de una agencia de cobro de deudas que recorren las aldeas del sur, y, por otro, por la experiencia mística, casi onírica, que supone enmarcar la trama en los inmensos desiertos de la zona, con una cuidada fotografía.

Con ‘The wedding parade’ la Mostra mantiene la atención sobre el cine kurdo, con un film muy crítico con el gobierno de Erdoğan, que muestra cómo el conflicto con Turquía afecta a la gente en el ámbito cotidiano, hasta el punto de impedir una boda. Es otro debut, el de la realizadora Sevinaz Evdike, una de las fundadoras de la Común Cinematográfica de Rojava, cooperativa las películas de la cual han pasado ya anteriormente por el festival.

‘Toni, en famille’ trae de vuelta a Nathan Ambrosioni, el director que, con solo 19 años, estrenó en el festival 'Papel Flags' en 2018 y se hizo con la Palmera de Bronce y con el premio a mejor actriz, para Noémie Merlant.

Ahora vuelve, con 24 años, para presentar su nuevo largometraje, una deliciosa comedia en que destaca la presencia de su principal protagonista, la conocida actriz Camille Cottin ('La casa Gucci', 'Cuestión de sangre'), que encarna a una madre soltera a cargo de cinco hijos en edad adolescente.

El pueblo palestino, protagonista

También resulta conocido para el espectador de la Mostra Muayad Alayan, que presentará ‘A house in Jerusalen’, estrenada en el Festival de Róterdam en la cual el cineasta palestino vuelve a demostrar su habilidad para hablar de las problemáticas de su pueblo acogiéndose a fórmulas del cine de género.

Si en su anterior film, el celebrado 'Los informes sobre Sarah y Saleem', lo hacía bajo las formas del thriller, esta vez sube la apuesta y utiliza los mecanismos del cine fantástico para levantar nuevamente la voz contra la ocupación israelí.

Además, la Sección Oficial de Muestra de València acogerá el estreno en España, fuera de competición, de uno de los grandes documentales cinéfilos de la temporada: ‘Massimo Troisi: Somebody down there likes me'.

Se trata de un film de Mario Martone estrenado en la Berlinale, que reivindica el legado de Troisi, que consiguió fama mundial como protagonista de la recordada ‘El cartero y Pablo Neruda’, pero murió muy poco después, en 1994, con solo 41 años.