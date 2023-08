El "lettering" cobra importancia entre las grandes marcas

Caligrafías como las de Walt Disney o Pixar se han convertido en auténticos emblemas de la marca. Detrás de este arte de dibujar las letras, conocido popularmente como «lettering», se encuentran una gran cantidad de diseñadores, muchas veces desconocidos.

Es el caso del valenciano Joan Quirós, que lleva varios años trabajando en el sector del «lettering». «En otros países se les da más valor y, a la hora de diseñar sus marcas, entienden que existen profesionales que se dedican a esto», señala.

Como la mayoría de artistas, su infancia estuvo relacionada con el dibujo. «Desde pequeño me gustaba dibujar. Plástica era mi asignatura preferida», recuerda. Con 15 años, se interesó por el grafiti. «Muchos grafitis se centran en dibujos, pero otros en palabras», explica. Quirós pertenecía al segundo grupo. Esa pasión marcó sus estudios, por lo que se decantó por el Bachillerato Artístico y, posteriormente, cursó Diseño Gráfico en València. «Ahí me di cuenta que me interesaba la tipografía e hice prácticas en una agencia de publicidad», explica.

Junto a otros dos compañeros, decidió abrir un estudio en València. Luego se marcharon a Londres y cada uno emprendió su propio camino. «Allí me especialicé en el ‘lettering’», indica el valenciano, quien residió en Londres desde 2014 hasta 2016. El joven colaboró con agencias de publicidad y estudios de diseño. Añade: «Entendían que tenían que ponernos en valor y nos contrataban».

Tradición tipográfica

Aunque el «lettering» vuelve a estar de moda, esta técnica en la que se mezclan diferentes estilos de letras y tamaños con sombras, efectos y decoraciones, cuenta con una larga trayectoria.

Entre sus proyectos más destacados en el extranjero, se encuentra el rediseño del logotipo de Cornelia James, una marca de guantes de glamour que ha sido utilizada por la fallecida reina de Inglaterra o la cantante Madonna. En este caso, el especialista volvió a editar el diseño.

En 2016, Quirós regresó a València como «freelance». En la ciudad, no sólo trabaja con marcas nacionales e internacionales, sino que también imparte clases. Durante estos años, el valenciano ha diseñado el «lettering» del cartel de Fallas en 2017, el de Cinema Jove en 2021 o los de la campaña de Sant Dionís, además de colaborar en varias revistas o portadas de libros. Recientemente también ha trabajado en una edición especial de la cerveza Amstel.

Afortunado

A pesar de que es un trabajo muy especializado, el valenciano se siente «afortunado», ya que «trabajo de lo que me gusta». «Mi perfil es muy especializado y es difícil encontrar clientes», lamenta.

Quirós no le teme a las nuevas tecnologías, ya que para él son una herramienta. «Las ideas las desarrollo a mano. Una vez las tengo en el papel, las paso al ordenador», explica. Tampoco le da miedo la cantidad de cursos que existen entre los más jóvenes. «Estas actividades te ayudan a desconectar de los estímulos que te proporcionan las pantallas. A mí la caligrafía me ha ayudado a eso», concluye.