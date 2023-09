Tras la temporada estival dominada por los festivales, ciclos y -con presencia menguante- los grandes conciertos, València se prepara para encarar su otoño de música en vivo. Una temporada que sufre con cada vez más intensidad la resaca de después del verano y que, a diferencia de otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona, apenas cuenta con más propuestas internacionales que las que aportan los promotores independientes y sus apuestas por clásicos como Nada Surf (22 de septiembre en la sala Moon), Echo and the Bunnymen (24 de septiembre en Repvblicca), Teenage Fanclub (17 de octubre en Rambleta), Sisters of Mercy (23 de octubre en Repvblicca) o los legendarios Big Star (19 de noviembre en Moon).

Entre Melendi... Así, a falta del gran espacio cubierto para poder acoger giras internacionales (un lugar que, en teoría, viene a ocupar el Roig Arena), el pop nacional, y casi siempre en castellano, sigue copando el calendario de conciertos valencianos. Entre los nombres más populares de la temporada destaca este septiembre la presencia de Manuel Carrasco (22) y Vanessa Martín (29) en la Plaza de Toros (espacio, por cierto, que hoy acogerá la gira de Miguel Ríos), Aitana en la Ciutat de les Arts el 1 de octubre (con todas las entradas ya vendidas) y Melendi el 26 y 27 de ese mes en la Marina Norte. ... Y Fernandocosta El fin de semana anterior, este mismo recinto de conciertos provisional habrá acogido el último gran festival urbano del año, el Love to Rock, un evento que apuesta por la gastronomía además de por la música y que en esta edición tendrá a Lori Meyers, Viva Suecia, Cariño y Second como cabezas de cartel. No es el único festival al aire libre tras la temporada de verano, ya que el 16 de septiembre la Marina Sur celebra el festival Crudo, con los raperos Fernandocosta, Delaossa y Al Safir, entre otros. Otras figuras de la música urbana que se dejarán caer por València este otoño son Cruz Cafuné (2 y 3 de noviembre) y El Jincho (4), ambos en Repvblicca, por donde también pasará el 17 la gira de despedida de Rayden y el 15 y 16 de diciembre estará Cano. Presencia latinoamericana València recibe con cada vez más frecuencia artistas de diferentes estilos provenientes de Latinoamérica. Sin duda, los más populares son los colombianos Morat, que actuarán en la Fuente de San Luis el 1 de diciembre. Pero este mes estarán los venezolanos Mau y Ricky (14) y los argentinos Ciro y los Persas (23) en la Moon. El 21 de octubre llegan Él Mató a un Policía Motorizado a Moon y el 22 de noviembre actúa en la Rambleta Natalia Jiménez, madrileña asentada en México donde es una auténtica estrella. Truenos y pérgolas De la escena musical española más o menos independiente destaca la cita anual en la Nau con el Trueno Rayo Fest (del 28 al 30 de septiembre) con Queralt Lahoz, Los Manises y Axolotes Mexicanos, entre otros. En octubre empezará el ciclo de conciertos de la Pérgola -con Maika Makovski, Hinds o Ángel Stanich, entre otros- y tendremos la despedida de El Columpio Asesino (6) y la actuación de Soleá Morente (21) en Rambleta, o los conciertos de Elyella (28) o Marc Seguí (20 y 21) en Repvblicca y de Sexi Zebras (6) en 16 Toneladas. En noviembre, León Benavente (3) recordarán su primer disco en Moon, donde también tocarán Sidonie (30), mientras que Belako estarán el 10 en 16 Toneladas. Y el 2 de diciembre actuarán las Ginebras en Repvblicca. La escena valenciana En cuanto a la escena valenciana, además de el concierto de hoy de Lisasinson en el Loco Club, cabe subrayar los recitales en esta sala de Esther y Tenda (20 y 26 de octubre, respectivamente) y de Ciudad Jara y el cierre de etapa de Tardor en la Moon (4 y 18 de noviembre), mientras que Marala llegarán el 1 de diciembre a la Rambleta.