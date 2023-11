"Tardor aún tiene que debatir si vale la pena seguir a cualquier precio"

Tardor ha llegado a un punto decisivo y quizá después de esta noche en la sala Moon sepamos si será seguido o final. Tras ellos, 12 años de carrera, cinco álbumes y un montón de canciones que han ampliado decisivamente la escena de la música pop en valenciano. Ante ellos, la sensación de que ya nada será igual.

Así, puede que el deesta noche sea el último concierto de la banda valenciana Tardor, aunque es algo que no ha quedado muy claro ni en los anuncios de la actuación ni en esta entrevista a su cantante y principal compositor, Àlex Blat. «Estamos siendo ambiguos intencionadamente, pero no hay intención de confundir ni jugar la baza de ‘venid, que es el último concierto’ -explica-. Pero es cierto que no tenemos ningún otro concierto más allá del 18 de noviembre y ni ninguna canción compuesta ni ninguna previsión de grabar… No sabemos qué pasará, pero hay muchas posibilidades reales de que, efectivamente, este sea nuestro último concierto».

¿Por qué?

Porque hay muchos factores que hacen que cada vez sea más complicado mantener el proyecto con la exigencia que hemos tenido siempre. Tenemos muchas exigencias todos a nivel profesional, no es el mejor momento a nivel institucional para un proyecto como el nuestro, nuestra exposición cada vez es menor… Pero al mismo tiempo, no hemos tomado la decisión de poner punto final al proyecto porque sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas.

¿Qué ha pasado en la trayectoria de Tardor para haber llegado a este punto?

Desde 2020 hasta ahora han pasado muchas cosas. Dos semanas después de hacer nuestro mejor concierto para presentar nuestro disco más ambicioso, estalló una pandemia mundial de la que no nos hemos acabado de recuperar. Después nos adentramos en un proyecto muy bonito, el del disco Mural Sonor, que de alguna manera nos desligó de nuestro público porque no eran canciones nuestras. Además, uno de los miembros fundadores de Tardor, David, abandonó el grupo y así perdimos uno los pilares de nuestra historia. Además, salen nuevas propuestas que van ocupando los espacios que les pertenecen y los más veteranos cada vez tenemos menos espacios.

Mi impresión es que durante la mayor parte de su carrera, a Tardor le ha tocado nadar casi a contracorriente.

Claro, pero no es lo mismo nadar contra la corriente a los 25 años que a los 35. Y no es lo mismo cuando la exigencia de nuestros respectivos trabajos (al margen de la banda) cada vez es más alta. Pero, pese a todo esto, seguimos sin tener claro que Tardor no pueda seguir. De hecho, aunque no tenemos intención de grabar porque no tenemos canciones, yo sí tengo muchas ideas y tengo claro cómo puede ser el futuro de Tardor… Pero este no es un proyecto solitario, hay cinco voluntades que han de remar a unísono y eso a veces no es fácil.

Contradicciones que desgastan

Hay una generación de bandas decantadas hacia un pop más o menos clásico, indie y que cantan en valenciano que han abandonado en los últimos años o que hacen tiempo que no graban ni tocan. ¿Qué ha pasado?

Acabas de dar con la clave. Efectivamente, puede que hagamos una música que en un contexto global sea mainstream, pero el espacio que ocupamos en la escena valenciana no es precisamente así. Hemos vivido siempre en esa dualidad entre ser una propuesta estilísticamente mayoritaria a nivel mundial pero minoritaria a nivel local. Y vivir en esa contradicción desgasta mucho.

¿Qué debería pasar para que Tardor continuase?

Dentro de la banda tenemos que afrontar aún el debate de si vale la pena continuar a cualquier precio, rebajar la ambición, seguir con una marcha menos. Es eso o seguir con el actual nivel de exigencia de ir siempre con un paso más. Seguramente, si seguimos por esa vía acabaremos frustrándonos porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Supongo que ese debate será después del concierto en la Moon.

¿Usted qué haría?

Yo seguiría con Tardor aunque para ello tuviéramos que rebajar el nivel de exigencia. Conformarnos con tocar y disfrutar. Pero quizá no todo el mundo en la banda lo ve igual.

Orgullo y sonrisa

¿Cómo puede influir el concierto de esta noche en la decisión final?

Será un concierto para repasar toda nuestra trayectoria y, sobre todo, para disfrutar. En la Moon dimos nuestro último gran concierto antes de la pandemia y tengo la sensación de que la dinámica ascendente que llevábamos se acabó ahí. Desde entonces, no hemos sabido volver a ese lugar. Regresar hoy a la Moon, ver que está lleno y notar que la gente te aprecia es importante porque a todos necesitamos sentir el calor y el cariño de la gente y notas el aprecio de la gente… Muchos grupos se deshacen porque van a actuar a sitios donde solo les esperan diez personas. A nosotros eso nos ha pasado y desgasta mucho.

¿Qué balance hace Tardor de estos más de diez años de carrera?

No podemos no estar orgullosos de lo que hemos hecho, sobre todo teniendo en cuenta como era la escena cuando comenzamos y cómo es ahora. Sabemos de primera mano, porque otros músicos nos lo han dicho, que hemos ayudado a abrir estilísticamente la escena de la música en valenciano. Solo por ese trabajo y por las canciones que hemos hecho y que forman parte de la vida de mucha gente, nos sentimos orgullosos y nos hacen mirar atrás con una sonrisa.

¿La recompensa por parte del público ha sido la merecida?

Es complicado valorar si la vida ha sido justa con tu propuesta. Hay mucha gente que nos ha rechazado por el idioma pero también otros que nos han escuchado por el idioma. Gente que nos ha rechazado por el estilo de nuestros primeros discos y otros a los que les ha pasado lo contrario. Siempre hemos navegado entre dos aguas, pero creo que eso al final es una virtud. No podemos decir que no hemos sido bien tratados, porque hemos logrado cosas que nunca hubiéramos imaginado.