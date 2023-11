'Su voz' es el nuevo trabajo musical de la compositora y cantante originaria de San Sebastián y barcelonesa de adopción, Susu. Una canción y un videoclip que ya se pueden disfrutar a través del canal de YouTube 'Susu Moll', donde la artista ha dejado constancia de nuevo de su profundo amor por la música con letra, con mensaje y, además, con esperanza.

"Que el ruido del mundo no ensordezca nuestros sueños", apunta Susu, Susana Moll, como invitación a dejarse mecer por una canción y un vídeo que nacieron dedicados. "A todos los niños y niñas que sufren de bullying o maltrato, para que pase lo que pase nunca tiren la toalla y sigan adelante. Siempre se puede recuperar la voz propia. Es sólo cuestión de tiempo», escribe la intérprete en los créditos explicativos de su último proyecto artístico, que cuenta con la producción de Jordi Navarro y Gorka Dresbach, y con la realización de vídeo de Jordi Navarro y de Jessica Korakaki.

Ese vídeo, grabado en Moratalla (Murcia), ha puesto la guinda a una canción con la que Susu enfrenta con dulzura y sosiego "todo el ruido que nos rodea, que es mucho. Soy profesora de yoga, además de compositora y cantante, y a través de la música pop-rock, de cantautor o indie, como cada uno la considere, siempre he intentado buscar registros muy relajantes. Siento que todo está demasiado lleno de mucha violencia, agresividad, radicalidad... incluso en la música. Solo tengo que ver lo que escuchan mis hijos adolescentes. Y creo que frente a todo ello me sale aún más situarme en el contrario", cuenta.

Igual que le sale contrarrestar con sus letras, poéticas, armadas con cuidado y con mucho mensaje, unos tiempos musicales que también en eso van por otros derroteros.

"Para mí es algo fundamental hacer letras que se entiendan y que comuniquen. Ahora que todo está lleno de ‘bebitos’ y ‘papitos’ yo apuesto por las frases bien construidas, que digan algo bonito y que se entiendan. Quizá yo soy de la antigua escuela, o no. En la música la armonía es importante, pero lo es tanto la letra, el mensaje y lo que transmite", sostiene.

En este caso 'Su voz' es una historia que alude a "aquel instante de oscuridad", que pudo ser uno o muchos, de una niña que "no sé cómo perdió su voz. / Aquella niña solo esperaba / ser comprendida ser aceptada". Estrofas con las que Susu alude a un sufrimiento que no le es ajeno.

"Yo lo viví cuando era jovencita. Pasé por dos colegios y sentí en mí misma muchas de esas cosas que ahora les pueden estar pasando a otros niños. Con la diferencia de que era una época en la que no se hablaba de eso y hasta podía ser normal que te pegaran en el colegio, donde imperaba casi la ley de la jungla", relata.

Aquella niña, sigue su canción, "pasado un tiempo trató de cantar /y un hilo fino logró hilvanar /era el comienzo de otra batalla"... Explica Susu que "siempre se ha dicho que los ojos son el espejo del alma, pero yo pienso que lo es más la voz. Esa sí que es el reflejo del alma. Y yo sé que cuando te pasan esas cosas, cuando se sufre un maltrato, es muy normal que no te salga la voz, que no puedas expresarte, que se te ahogue sin llegar a comunicar". Una situación, insiste, ante la que "hay que tener paciencia, no desesperar ni pensar que no se puede salir de ahí. Porque se sale".

Lo dice ella, Susu, compositora y artista que hubo un tiempo en el que "hablaba y cantaba bajito. Al principio de mi vida musical realmente tenía muchos problemas con mi voz, la rechazaba y todo eran fruto de esas experiencias pasadas. Encontrar una buena relación con tu voz es el primer paso para avanzar", asegura. Para todos esos jóvenes que pueden tener "rota la voz" va dedicada su canción. La que habla de una mujer madura que "poco a poco sanó y tejió su voz / con hilo fino ella bordó". Una mujer que ahora ya le canta a la luna y que con este nuevo tema y este nuevo videoclip –protagonizado por la niña Celia Sánchez– vuelve a hacer un ejercicio público de exposición de su irreductible amor a la música. "Desde la irrupción de las nuevas plataformas y formas de consumo, el mundo de la música es complicado para los artistas. Lo es si no tienes una carrera importante y si eres, como yo, una compositora con muchos años de dedicación, seis trabajos discográficos publicados y mucho amor derrochado, pero que siempre ha sido casi como una artesana musical", explica una cantautora a la que se puede seguir como Susumoll en Instagram, y a través de www.susumusica.com. Una artista que no renuncia a plantar con 'Su voz' "una semillita de la que ojalá surjan flores muy bonitas".