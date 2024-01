Rambleta ha presentado la programación para el primer semestre de 2024, que se caracteriza por espectáculos cómicos, familiares y musicales, a nivel local, nacional e internacional, para todas las edades.

Andrés Lima, con “Todas las hijas”, inicia la temporada a través del relato de cinco mujeres sobre su propia vida. La obra, creada por el director y dramaturgo Lima junto a David Caiña, se basa en testimonios reales, vivencias, deseos y miedos de las actrices Maribel Salas, Gemma Martínez, Pilar Matas, Sol Maguna y Vito Rogado.

El espectáculo “Puños de harina”, de Jesús Torres, reflexionará sobre temas actuales como el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad siguiendo la estructura de un combate de boxeo.

La actriz Vicky Luengo protagonizará “Prima facie”, uno de los fenómenos teatrales del momento, que aborda la violencia contra las mujeres y la justicia a través de un monólogo con una construcción dramática, inteligente, divertida y conmovedora.

Otro de los protagonistas de esta temporada es George Tabori, que presentará “Coraje de madre”, dirigido por Helena Pimenta y protagonizado por Carmen del Valle, Pere Ponce, David Bueno, Sacha Tomé y Xavi Frau.

Estrenos

Los espectadores también podrán disfrutar durante este primer semestre de algunos estrenos como “Core”, de La Vulgar (alter ego de Arantxa Cortés), que interpreta junto a Paula Martínez. La obra habla sobre la dismorfia corporal, que aúna texto, danza urbana (popping) y videoarte como elementos de reivindicación de las posibilidades del cuerpo.

Por su parte, Alberto San Juan regresa con una comedia musical que revisa la historia española a partir del mito de Don Juan ,“Macho Grita”, la cual está escrita, dirigida e interpretada por él para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que estará acompañado por los músicos Pablo Navarro, Gabriel Marijuan, Miguel Malla y Claudio de Casas.

Rambleta también contará con la comedia de Oscar Wilde, "La importancia de llamarse Ernesto", una obra llena de sabiduría dramatúrgica y de inteligencia vital, que retrata de manera ácida y divertida la hipocresía social.

Festival 10 Sentidos

El centro acogerá, en colaboración con el Festival 10 Sentidos, la propuesta de danza "Up and up", de la compañía Zagreb Dance Company. Además, también se representará "Juegos de Bauhaus", de la compañía Taiat Dansa dentro del proyecto Graners de Creació, que plantea un gran taller de artesanía, diseño y arquitectura inmersivo y participativo para los más pequeños.

Programación familiar y humor

La programación familiar también estará muy presente este semestre con "Peter el musical", el circo de "Los viajes de Bowa", el espectáculo de acrobacias y humor "Piensa en Wilbur" y los conciertos de Rock en Familia y "Beatles for kids".

Andreu Casanova, Patricia Espejo, Pablo Chiapella y Tian Lara, Valeria Ros, Rafa Maza, Pablo Ibarburu, Malena Guinzburg, Daniel Fez o Marcos Martínez (Grison) pondrán el toque de humor, junto a los espectáculos cómicos "No me toques el cuento", "Ya me has tocado el cuento" y los podcasts en directo "La ruina", "Por fin juntos", "Días extraños" y "Lo que me faltaba por ver".

El público podrá disfrutar de los conciertos de Funambulista, Fujiya & Miyagi, el Consocio, Russian Red, Jota (Los Planetas), Rodrigo Cuevas, Elefantes, Lorenzo Santamaría, OBK, Sons of the East, Kany García, Tangerine Dream y The Divine Comedy. La música seguirá presenta con la producción "Saturday night disco", que aborda el movimiento musical de la discoteca Studio 54 de Nueva York y las canciones que cambiaron las tendencias, los estilos y las modas en todo el mundo. Además, La Movida Valenciana homenajeará al rey del "rock and roll" con "Elvis: from Memphis to Las Vegas" para celebrar el 70 º aniversario de su primer single "That's all right".

"Más terrible que la bomba de Hiroshima", de Sergio Luna y José Vicente Martín, permanecerá abierta al público en la sala de exposiciones este semestre. Además, el centro seguirá respaldando al sector de la ilustración y al talento emergente en la ciudad a través de "València se ilustra", que pone el foco en aquellas y aquellos ilustradores que se encuentran formándose. Los amantes de la ilustración podrán disfrutar de todas las actividades que el centro va a ir desvelando y que concluirán con una exposición colectiva final.