El pianista valenciano Josu de Solaun regresa al escenario de la Sala Iturbi del Palau de la Música, este miércoles a las 19:30 h, dentro de la programación de la Temporada de Invierno. Así, el único español que ha ganado el Concurso Internacional de Piano de València Premio Iturbi y el George Enescu de Bucarest, entre otros premios, interpretará algunas obras del romanticismo centroeuropeo como Johannes Brahms, Robert Schumann, Frédérik Chopin o Serguéi Prokófiev.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha señalado que el valenciano comparte presencia con otros pianistas como Boris Giltbug y Grigori Sokolov. "Josu es uno de nuestros más destacados concertistas con una fructífera trayectoria internacional avalada por grandes éxitos y reconocimientos", señala.

De Solaun iniciará su recital con las Cuatro baladas, opus 10 de Brahms, para seguir con la Gran sonata en fa sostenido menor, opus 11 de Schumann; y cuatro piezas de Chopin, el Vals en la menor, opus 34 número 2; el Preludio en mi menor, opus 28 número 4; la Mazurka en la menor, opus 17 número 4; el Estudio en mi bemol menor, opus 10 número 6; y el Preludio en do sostenido menor, opus 45. La Sonata número 8 en si bemol mayor, opus 84 de Prokófiev completa el programa.

"Reflexionando sobre mis raíces vasco-valencianas, no puedo evitar sentir una ola de emoción y nostalgia al pensar en mi próximo recital en Valencia, la ciudad que me vio crecer”, ha explicado el pianista, quien ha destacado que “la última vez que ofrecí un recital en la Sala Iturbi, en mayo de 2008, fue un momento crucial en mi vida. Ahora me siento honrado de compartir mi música una vez más en este lugar tan especial, que siento como mi hogar musical”.

De Solaun, quien ha actuado con orquestas como la del Mariinski de San Petersburgo, Filarmónica La Fenice de Venecia o la Orquesta de la Radio Checa, entre otras, ha sido nominado en los Premios ICMA, considerados los Grammy de la música clásica. En la presente edición, por dos álbumes del pianista grabados en directo en la categoría de Instrumento solista -Roots, the ADDA concert y Nocturnes on the margins-.