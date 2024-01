Esta es la banda que descubrió "el talento sobrenatural de Bayona"

El director español Juan Antonio Bayona ha hecho historia tras conseguir dos nominaciones, Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y peluquería, en los premios Oscar, que se celebrarán el próximo 10 de marzo, por su película «La sociedad de la nieve». La obra narra la historia de supervivencia de un equipo uruguayo de rugby tras un accidente de avión en los Andes.

Hace unas semanas, y coincidiendo con el estreno del largometraje, Bayona reconocía a Levante-EMV que estuvo diez años para poder grabar esta película debido a la falta de financiación, que finalmente le proporcionó la plataforma Netflix, quien hace unos días incorporó la proyección en sus listas. «He ido rodando cosas mientras no llegaba el dinero. Hemos intentado financiarla de la manera tradicional para ir a los cines, como hemos hecho con todas las películas, pero el hecho de que fuese en español y con actores desconocidos ha hecho más difícil esta travesía», reconocía durante la entrevista.

Actualmente, Bayona es considerado uno de los directores más destacados del cine español con producciones como «Lo imposible», «El orfanato», «Un monstruo viene a verme» o «Jurassic World: El reino caído», obras con las que ha conseguido tres Goya a Mejor Dirección -una de ellas como mejor Dirección Novel-.

Anuncios y videoclips

Sin embargo, sus inicios en el sector cinematográfico fueron bastante distintos, ya que empezó haciendo anuncios de televisión y videoclips para distintos artistas. Concretamente, su primer contrato como realizador audiovisual fue con la banda de música techno OBK cuando el joven acababa de cumplir veinte años.

El compositor Jordi Sánchez, quien inició su carrera musical en 1991 junto a su amigo Miguel Ángel Arjona recordaba a este diario como fue aquella primera toma de contacto. «Llevábamos tres discos y varios videoclips, pero no habíamos encontrado a la persona que supiera dar con la imagen que buscábamos, ya que, en nuestra carrera, siempre hemos tenido muy en cuenta el aspecto visual. Lo consideramos tan importante como la melodía o las letras de las canciones», reconoce Sánchez, quien lleva más de tres décadas en la música y quince discos publicados.

Tras varios intentos, el dúo encontró a la persona adecuada para la parte audiovisual del proyecto.

«A contrapié»

Fue el gemelo de Bayona, Carlos, quien les comentó durante una audición que estaban realizando, que su hermano era director y se estaba iniciando en el sector. «Es ese tren que pasa en la vida, podríamos haber dicho que no, pero quisimos aprovecharlo y le pedimos que nos lo presentara», señala el integrante de OBK. A partir de ese momento, no sólo nació un vínculo de trabajo, sino también de amistad.

Bayona supo demostrar que no necesitaba muchos recursos para producir su primer videoclip con el grupo, que, en esos momentos, se encontraba en uno de sus mejores momentos musicales. «Con muy poco dinero fue capaz de hacer su primer trabajo artístico con el videoclip ‘A contrapié’ en el año 1996», indica el músico, quien reconoce que «era la persona que estábamos buscando». A pesar de su escasa experiencia, en sus palabras, «nos dimos cuenta que ya era diferente y tenía un talento sobrenatural». Añade: «Con tan pocos medios, ya sabía dominar el lenguaje audiovisual». Aunque Bayona no era muy optimista, ellos tenían claro que el joven llegaría muy lejos, no sólo por su talento, sino por el esfuerzo que dedicaba a cada proyecto. «Es una persona muy apasionada en su trabajo y detallista. Nos unía esa pasión por lo que hacíamos y teníamos un vínculo muy fuerte», afirma.

El director estuvo trabajando durante tres años con el grupo, en los cuales dirigió catorce videoclips. Con «Tú sigue así» consiguió alzarse con el Premio Ondas y, en ese momento, empezó a producir vídeos para otros artistas como Camela, Raphael o Nena Daconte. «Estuvo colaborando con nosotros hasta que su proyección saltó a la estratosfera y ya se centró en el cine», explica el artista entre risas. Reconoce que «a día de hoy siguen manteniendo muy buena relación, por lo que se siente muy orgulloso de que se cruzara en el camino». Por eso, Sánchez celebra esta nominación como si fuese suya. «Estoy muy feliz», concluye.