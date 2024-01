El Any Estellés echa (por fin) a andar

Parece que empieza a haber justicia para Vicent Andrés Estellés, en el año del centenario de su nacimiento. El 2024 empezaba con movilización cívica pero no institucional para celebrar los que serían los 100 años del poeta del poble.

La Plataforma Cent d’Estellés ha ido recopilando y ejerciendo de gran paraguas de actividades organizadas por todas las comarcas de la mano de más de una decena de entidades de diferente tipo, así como de las universidades públicas valencianas.

No obstante, el silencio institucional en torno a la figura del poeta de Burjassot empezaba a ser ensordecedor. La Conselleria de Cultura, en manos de Vox, no cierra la puerta a organizar algún acto, según publicó este periódico, pero de momento no ha anunciado ninguna actividad.

En cambio, la Diputació de València (gobernada por PP y Ens Uneix) este martes ha declarado el 2024 como Año Estellés, un reconocimiento que llega tarde (normalmente estas declaraciones se anuncian el año anterior), pero más vale tarde que nunca.

Esto ha sucedido porque la cámara provincial ha alcanzado el consenso político de todos los partidos menos Vox para reconocer al fill del forner. El pleno ordinario ha aprobado una moción de Compromís enmendada por el PP. «Es un reconocimiento merecido porque Vicent Andrés Estellés es, sin duda, uno de los grandes poetas europeos», afirma Paco Teruel, diputado provincial de Cultura, quien asegura que la diputación «lleva meses trabajando en este centenario».

Cabe recordar que, la semana pasada, la Diputació de València confirmó que sí que celebraría el centenario de Estellés y, entre otras cosas, reeditará obras agotadas (a través del Institut Alfons el Magnànim); lanzará un libro de partituras de obras polifónicas utilizando las letras del poeta; y hará recitales por los pueblos con poemas del escritor de Burjassot. Ahora, además le otorgan ‘oficialidad’ a la conmemoración durante todo 2024 con la nueva declaración.

La mayoría han destacado la trascendencia de su figura. Para Paco Teruel, Estellés «sigue siendo un referente para valencianos, españoles y europeos», mientras que desde el PSPV, el diputado Roger Cerdà destaca que «es uno de los poetas más importantes, con poemas traducidos a diferentes idiomas, entre los que se encuentra el sueco, el alemán o el japonés».

Por su parte, Pau Andrés, de Compromís, asegura que reconocer al autor es «un acto de justicia histórica y cultural» ya que es «uno de los poetas más importantes de nuestra tierra».

Mociones en el Congreso, Senado y Ayuntamientos

Por otro lado, siguen los intentos porque más instituciones de diferentes niveles reconozcan también al poeta y periodista valenciano este 2024. El PSPV presentará mociones en el Congreso, Senado y Ayuntamientos «ante la inacción del Gobierno más reaccionario de la historia», en referencia al Consell.

«Queremos que todas las instituciones se pronuncien con motivo del centenario del nacimiento del poeta», ha indicado Ximo Puig, secretario general del PSPV y senador territorial. «Treinta años después de su fallecimiento [se cumplieron en 2023], sigue siendo un referente de a cultura valenciana», añadió ayer.

Hace una semana, 40 ayuntamientos valencianos ya se adelantaron a este ‘llamamiento’ y en Burjassot presentaron el programa «Estellés als pobles» para conmemorar el centenario del considerado renovador de la poesía contemporánea valenciana.

Entre los premios que recibió Estellés, los más importantes fueron el Ausiàs March de poesía (1966) por "L'inventari clement"; el Lletra d’Or (1975) por "Les pedres de l'àmfora"; la Creu de Sant Jordi (1982); el Premio de Honor de las Letras Valencianas (1984); o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (a título póstumo). Entre sus obras más conocidas también están el "Llibre de Meravelles" y "Mural del País Valencià".