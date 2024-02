«La guitarra es una parte más de mi cuerpo, si no la tengo cerca la echo de menos»

El artista flamenco Juan Habichuela Nieto (Granada, 1989), miembro de una de las sagas flamencas más reconocidas, ofrece el viernes en la Fundación Bancaja un recital de guitarra al más puro estilo flamenco, con un completo recorrido por su variedad de estilos. Pertenece a una de las dinastías flamencas más longeva, la que procede de Habichuela el Viejo y que alcanzó gran fama con su abuelo Juan Habichuela, con 15 años, Enrique Morente se lo llevó a su gira por América, un viaje definitivo para asentar una vocación que se había iniciado a los 12 años. Desde entonces ha acompañado a grandes artistas como Estrella Morente, Pitingo o Antonio Canales. En su trayectoria cuenta con tres discos publicados hasta la fecha: "Mi almas a solas", "Sentimientos de mi ser" y "Ocho abrazos para Lorca".

¿Cómo va a ser el concierto del viernes en València?

Será un concierto tradicional flamenco, de guitarra, que pasará por todos los distintos palos del flamenco y llego con muchas ganas de estar en vuestra tierra. Sonarán temas de mis tres discos y algunos nuevos que están en proceso.

Procede de una de las sagas más longevas y carismáticas del flamenco. ¿Pesa o le ha abierto puertas?

Yo me lo he tomado como una responsabilidad de intentar defender la guitarra desde el cariño y el respeto y hacia la familia. No me he puesto nunca ninguna meta ni tampoco echarme un cargo encima. La verdad es que lo disfruto mucho y doy lo mejor.

De hecho, usted no ha dudado en aclarar con su nombre artístico que es nieto de uno de los más grandes. ¿Es un homenaje o una manera de recordar sus raíces?

Sí, sobre todo por acordarnos siempre del abuelo. En cada pieza, en cada grabación, intento recordar de dónde vengo.

"Hay que mirar atrás para caminar un poquito para adelante"

Uno nunca debe olvidar de donde viene.

Nunca. Hay que mirar atrás para caminar un poquito para adelante.

¿Quiere que su hijo continúa con la tradición artística?

También se llama Juan y será Juan biznieto. Con dos añitos toca el cajón, baila, está todo el día cantando. Yo creo que va a ser el mejor de todos.

¿Quienes son sus referentes, más allá de su familia, claro?

En guitarra, el maestro Sabicas, el maestro Paco de Lucía,... y todos los maestros de la guitarra. Hay que aprender de ellos.

Lorca es también una figura muy presente en su obra, que también era granadino, como usted.

Sí, a él está dedicado este último disco ["Ocho abrazos para Lorca"] que lo compusimos en la pandemia. A Lorca lo tenemos desde chiquitito en casa.

"Enrique Morente siempre te sorprendía"

Uno de sus mentores fue Enrique Morente fue uno de sus mentores. ¿Le asustó empezar con uno de los más grandes que se lo llevó con 15 años a Nueva York?

Sí, la verdad es que fue la experiencia más bonita de mi vida. Pude acompañarle durante ocho o nueve años, desde los 15 hasta los 23 años.

¿Qué aprendió de él en todo ese tiempo?

Pues, sobre todo, aprendí de él en lo humanitario, en la grandeza artística del maestro, en la manera en la que trataba a los músicos. Siempre aprendía algo de él porque siempre te sorprendía.

Con un plantel de colaboraciones envidiable, ¿con quién le gustaría actuar?

Creo que con cualquier música que se haga con corazón y con cariño y respeto. Hay muchos compañeros con lo que me gustaría actuar y sobre todo aprender de ellos y compartir ideas. Y hay muchos lugares a los que me gustaría ir, como València.

"Lo más bonito de esta vida es contar tu historia"

¿Qué es la guitarra para usted?

La guitarra es una parte más de mi cuerpo; estoy tantas horas con ella que si no la tengo cerca la hecho de menos.

Siempre se dice que la vida de un músico es muy solitaria. ¿Lo siente así?

Sí, yo vivo casi siempre encerrado en un cuarto o en un estudio con la guitarra, entonces no utilizas palabras. Acabas siendo una vida solitaria, pero tienes que tomártelo de otra manera para que puedas expresarte también con alegría.

¿Cómo ve el flamenco hoy en día?

Está en un buen estado de salud. Hay mucha gente que tiene ganas de expresarse y de contar su historia con el flamenco y lo más bonito de esta vida es contar tu historia.

"No siempre vamos a estar con lo mismo porque llega el punto en el que te sientes un poquito limitado"

Hay artistas que se atreven a fusionarlo con otros estilos. ¿Sigue siendo flamenco?

Todo se tiene que ampliar, los conocimientos, las variantes. No siempre vamos a estar con lo mismo porque llega el punto en el que te sientes un poquito limitado. Si hay una experiencia nueva, se crean otras sensaciones.

¿En qué está trabajando actualmente?

Estoy grabando un nuevo disco. A ver si podemos hacer para el año que viene algo más.