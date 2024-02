África Ramírez: "La Fira de Llibres Independents es la feria del descubrimiento y la bibliodiversidad"

La tercera edición se inicia el próximo viernes. ¿Cómo nació esta feria independiente?

La Asociación de Editoriales del País Valencià tiene mucha tradición de organizar ferias. Es cierto que nosotros vamos más a ferias internacionales, que son de venta y compra de derechos, pero los asociados pedimos en un momento determinado que las editoriales independientes, que tenían menos visibilidad en el mercado, pudieran organizar alguna feria puntual. El objetivo es dar visibilidad y, por eso, las editoriales independientes, evidentemente, quisieron organizar esta feria.

Se suspendió el pasado mes de septiembre, ¿cuál fue el motivo?

Había un motivo técnico. Parece que hay una normativa municipal que dice que en el centro histórico debe haber unas características técnicas. Nosotros no sabíamos de esta normativa y, por lo tanto, cuando fuimos a montar la feria, resulta que las características técnicas no se ajustaban. El Ayuntamiento no nos quiso ampliar las fechas de montaje y desmontaje y desistimos de la posibilidad de hacerlo, pero no del interés. Era una traba administrativa, pero las cosas son así. No nos daba tiempo, no teníamos materialmente tiempo porque, cuando pides hacer una feria en un espacio público, deben autorizarte. A nosotros nos habían autorizado unos días porque sabíamos que teníamos el tiempo suficiente para montar y desmontar, pero al cambiar la normativa, directamente nos fue imposible montar. Ahora lo hemos cogido con más tiempo.

¿Qué novedades va a encontrar el público?

Respecto a las dos anteriores, la diferencia fundamental es el sitio. Las otras dos se celebraron en la Marina de València, que es un lugar fantástico, al lado del Veles e Vents. Pero yo creo que la gente que va allí no va a comprar libros, sino que va a pasear. Hemos buscado un sitio más céntrico para que la gente se encuentre con los libros. La gente no tiene que buscarlos, sino que se encuentren los libros. También ha aumentado el número de casetas, que este año son 44. Se van a hacer muchas más actividades. Hay un programa, además de la venta, que incluye presentaciones de libros y más de cien firmas de autores y autoras. Por lo tanto, diría que la diferencia es el lugar y después hemos ido añadiendo. Cada vez se suma más gente. Ha sido una feria que siempre ha tenido mucho éxito de afluencia. Mucha gente quiere participar. De hecho, hemos tenido que hacer una selección. No han cabido todas las casetas que lo han solicitado.

¿Cómo es el proceso de selección?

Es una feria que organizan las editoriales del País Valencià y, preferentemente, tienen cabida las editoriales que están dentro de la asociación. Después, se elige un poco por variedad, que haya una parte artística, que es la de los ilustradores y editoriales. Por tanto, se da preferencia a las editoriales de la asociación y después se tiene en cuenta la variedad temática. Las librerías que vienen tienen que tener unos fondos editoriales independientes. No pueden venir con el clásico libro de grandes editoriales. Se ha reservado una parte para la literatura, la autoedición, la literatura ilustrada…

Una de las características es que se trata de un espacio que incluye editoriales de diferentes ámbitos lingüísticos y territoriales.

La convocatoria es amplia. Nosotros hemos convocado a nivel estatal. Todo el mundo que ha querido, ha participado. A la gente de fuera le cuesta un poco más porque tiene que venir, quedarse en València… Pero València siempre ha sido una plaza muy atractiva, la gente viene por la fama del buen tiempo. Puede venir cualquiera, siempre que sea una editorial independiente o que la librería traiga fondos editoriales independientes.

Con el auge de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales, ¿estas ferias todavía tienen tanta repercusión?

Nosotros venimos de los libros físicos y nuestro mercado natural son las librerías. Lo que pasa es que las librerías tienen unas ausencias de espacio y de selección porque se publican muchos libros. En esta feria, lo que mostramos es la bibliodiversidad. A nosotros nos interesa ver que desde el País València y desde fuera se editan todo tipo de libros. Cuando hablamos de la Fira de Llibres Independents, siempre digo que es la feria del descubrimiento. Creo que la gente descubrirá muchas cosas porque la edición valenciana es rica y diversa. Nosotros publicamos de todo. Todas las líneas, todas las materias… En el sector editorial, más del 80 % es bibliodiverso.

La edición independiente sigue encontrándose muchos problemas.

Las editoriales independientes han crecido mucho y se han creado muchísimas. Independiente no quiere decir pequeña. Puede ser muy grande y ser independiente, como la editorial Tirant lo Blanch. Muchas veces, asociamos la independencia con el tamaño y no es cierto. En el País Valencià han salido muchas editoriales y muchas que no están asociadas. En la asociación somos cerca de 60 empresas, pero sabemos que hay muchas más que no están asociadas, ya sea porque son pequeñas, tienen otros intereses o van a un público muy específico. Es importante el boom de las editoriales independientes. Delante de la concentración, que hay muchas, hay muchas editoriales independientes. El sector editorial está cambiando. Hay alianzas, compras, ventas… Muchas veces, se venden editoriales, se agrupan y, después, son 3 o 4 más. Lo que hacemos entre todos es alimentarnos. La independencia absoluta tampoco existe. Eres independiente, pero dependes del público o, en algunos casos, del banco. La independencia quiere decir que no perteneces a un gran grupo editorial. Es importante el movimiento de editoriales independientes porque enriquece el mercado. Hay muchas editoriales independientes que se dedican a publicar traducciones, que difícilmente haría un gran grupo.

Ahora también es más fácil autopublicar.

Yo siempre digo que la autopublicación es la necesidad del autor de mostrar su libro. No tengo nada en contra de eso, pero es cierto que las editoriales son garantía de un proceso que vive el autor. No sólo es publicar el libro, sino que también está la distribución, la comercialización, las relaciones con los medios de comunicación… La autoedición es como la mitad, no vives el proceso. Mucha gente que se autoedita dice que las editoriales no entienden su libro, pero, a veces, los editores también se pueden equivocar. A esta gente después la captan editoriales y publican. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su obra. Si considera que los editores no han valorado bien su obra, puede ser que no hayan dirigido el tiro hacia donde querían.

En la feria, ¿cuáles son las propuestas para acercarse al público más joven y familiar?

Las editoriales valencianas tienen un porcentaje muy alto de literatura infantil y juvenil, por lo que habrá mucha actividad infantil y juvenil. En esta feria no hay cuentacuentos ni cosas así, pero hay presentaciones de libros. Por lo tanto, teniendo en cuenta la proporción que se publica en el País Valencià de libros infantiles y juveniles, hay mucha oferta familiar. Al ser en fin de semana y en el centro de València, se espera a mucha gente. Es importante que el público y el ocio se distribuyan. Los padres también quieren que los niños no estén en los centros comerciales, que no tenga nada en contra de ellos, pero es otro tipo de actividad.