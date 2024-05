Biden “deixa clar” que deixarà d’enviar armes a Israel si ataca Rafah a gran escala

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat este dimecres per primera vegada que deixarà d’enviar armament a Israel en cas que inicie una incursió a gran escala a Rafah, en el sud de la Franja de Gaza, a on es refugien més d’1,4 milions de palestins desplaçats, en considerar que podria utilitzar-se per a matar a civils.

Biden ha sostingut que ha “deixat clar que si (les tropes) entren a Rafah”, no els proporcionarà les armes que “s’han utilitzat històricament per a tractar amb el problema” a Rafah, com ara armes i projectils d’artilleria en la lluita contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).

“Els civils han mort a Gaza a conseqüència d’eixes bombes i altres formes en què ataquen els nuclis de població”, ha declarat, fent referència a la paralització de l’enviament de 3.500 bombes per l’impacte entre la població local, en una entrevista en la cadena de televisió estatunidenca CNN.

En este sentit, ha assenyalat que l’exèrcit israelià encara “no ha travessat la línia roja” perquè de moment no ha “entrat” en zones densament poblades, sinó que s’han limitat a prendre el control del pas fronterer, si bé ha reconegut que això “està causant problemes” amb Egipte. Israel, per part seua, ha bombardejat Rafah de manera contínua des que va començar l’ofensiva, igual que la resta de punts de la Franja.

“Li he deixat clar (al primer ministre d’Israel, Benjamín Netanyahu) Bibi i al gabinet de guerra que no obtindran el nostre suport si de fet ataquen estos nuclis de població”, ha relatat. Li va advertir dels riscos d’esta situació, i ha establit paral·lelismes amb les accions dels Estats Units a l’Afganistan i l’Iraq.

Washington continuarà proporcionant armes defensives

No obstant això, el mandatari ha assegurat que, mentres que alguns enviaments s’interrompran en cas que comence la invasió en esta zona de l’enclavament palestí i davant la falta d’un pla per als civils, continuarà proporcionant armes defensives a Israel, inclòs el sistema de defensa antiaèria.

“Continuarem assegurant-nos que Israel estiga segur en termes de la Cúpula de Ferro – denominació del seu sistema antiaeri– i la seua capacitat per a respondre als atacs que van sorgir recentment a Orient Pròxim. (...) No ens desentendrem de la seguretat d’Israel, ens estem distanciant de la capacitat d’Israel per a lliurar la guerra en eixes zones”, ha aclarit.

En els últims dies, l’administració Biden ha confirmat que havia paralitzat l’enviament d’un paquet de municions a Israel a causa de la presa del costat palestí de l’encreuament fronterer de Rafah, si bé havia subratllat que continuaran “fent el necessari per a garantir que Israel tinga els mitjans per a defendre’s”.

Estos possibles canvis en la política estatunidenca arriben en el marc de la campanya per la carrera a la Casa Blanca –les eleccions se celebren en novembre– i en un moment en el qual el conflicte a Orient Pròxim ha consumit el suport de la població durant el seu mandat, amb manifestacions propalestines als campus universitaris i amb l’etiqueta de “Genocide Joe” (Joe, genocida).

L’exèrcit d’Israel va llançar una ofensiva sobre la Franja de Gaza com a resposta als atacs executats el 7 d’octubre per Hamàs, que van deixar 1.200 morts i 240 ostatges. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de més de 34.800 persones, a les quals se sumen altres 480 a conseqüència de les operacions de les forces de seguretat i d’atacs de colons israelians a Cisjordània i Jerusalem est.

